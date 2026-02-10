Avioneta aterriza de emergencia en una avenida en Georgia; impacta 3 vehículos

GAINESVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Una avioneta aterrizó de emergencia en una avenida concurrida en Georgia, chocó contra tres vehículos y dejó dos personas con heridas leves, informaron las autoridades, después de que el piloto pidió a los controladores aéreos que informaran a su esposa y padres que los amaba

La Hawker Beechcraft Bonanza aterrizó el lunes sobre Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Atlanta. Se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton, desde el Aeropuerto Memorial Lee Gilmer de Gainesville, pero el piloto dio la vuelta tras experimentar problemas con el motor justo después del despegue, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en un comunicado

El avión no tenía suficiente potencia para llegar al aeropuerto, por lo que el piloto aterrizó en la carretera, dijo la NTSB

“Creo que no vamos a lograrlo”, se escucha en el audio del tráfico aéreo grabado por LiveATC.net. “Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la amo, y a mis padres. Los amo mucho”

Más de 10 minutos después, se escucha en la grabación: “Vamos a estar bien”

“Perdimos nuestro motor al despegar de Gainesville”, relató el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. “Intentamos volver a planear, hicimos todo según el manual, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia que teníamos, así que descendimos en la carretera”

El avión golpeó tres autos y desprendió el tanque de gasolina en uno de ellos, comentó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron llevadas a un hospital con heridas leves, señaló

“El hecho de que pudieron aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo golpear tres de ellos, sin tocar líneas eléctricas, es realmente notable”, señaló Holbrook, destacando que la carretera es una de las principales arterias del noreste de Georgia. “El hecho de que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa