Avioneta se precipita en Medellín: dos heridos

El alcalde de esa capital, Federico Gutiérrez, aseguró que la avioneta, de matrícula HJ428, partió del municipio de Tolú, 573 kilómetros al norte de Medellín, y cayó sobre una vía de esa ciudad, sin causar daños o heridas a otras personas, salvo los ocupantes de la aeronave, que no se incendió.

Agregó que los tripulantes de la aeronave fueron trasladados a hospitales de la ciudad, mientras que autoridades aeronáuticas se encargan de investigar el siniestro.

"Articulados con organismos de socorro y autoridades competentes, continuamos en el sitio. 2 lesionados (1 hombre y 1 mujer) trasladados a centros asistenciales, ambos viajaban en la aeronave de matrícula HJ428. No se registró incendio", precisó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd). (ANSA).