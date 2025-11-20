AVISO A CLIENTES Bancos de Argentina permanecerán cerrados viernes y lunes por feriados

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - Los bancos argentinos no abrirán sus puertas este viernes y el próximo lunes por dos jornadas de feriados dispuestas desde el Gobierno nacional.

El primero obedece a un día no laborable con fines turísticos. La Bolsa de Buenos Aires y la de Cereales de Rosario operarán este viernes, con algunas limitaciones en las liquidaciones, mientras que se prevé inactividad para las rondas cambiarias y de bonos extrabursátiles.

El lunes es feriado para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional, por lo que todos los mercados se encontrarán cerrados.

La actividad se reanudará el martes.

(Reporte de Jorge Otaola, editado por Eliana Raszewski)