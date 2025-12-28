Aviso amarillo decretado este lunes por precipitaciones en Almería

SEVILLA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 29 de diciembre, los avisos de nivel amarillo por precipitaciones en Almería, donde se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes desde las 8.00 hasta las 18.00 horas de este lunes en el levante almeriense, tras un fin de semana marcado por las fuertes lluvias en la provincia de Almería, Granada y Málaga, esta última bajo aviso rojo desde las 21.16 horas del sábado hasta la mañana del domingo, en concreto, en la comarca de Sol y Guadalhorce.

En contexto, el temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga, que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Bajo estas circunstancias, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recomendó que nadie bajara la guardia en la noche del sábado en Málaga debido a las lluvias que se estaban registrando en la zona, que permanecían en aviso rojo.

A nivel regional, la Aemet ha precisado que para la jornada del lunes se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente atlántica "que irán remitiendo a lo largo de la mañana quedando intervalos nubosos", mientras que en la mediterránea "persistirán los cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas localmente fuertes en el litoral acompañadas de tormentas".

Igualmente, la Agencia Estatal de Meteorología ha concretado que la cota de nieve se sitúa entre 1.400 y 1.600 metros.

Asimismo, las temperaturas mínimas se encuentran en ascenso, y las máximas también lo estarán únicamente en el extremo occidental, "con pocos cambios en el resto". La Aemet ha advertido de la posibilidad de "heladas débiles en las sierras orientales", y de vientos "flojos a moderados" de componente este.