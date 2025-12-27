Aviso rojo este domingo por fuertes lluvias en Málaga y alerta naranja en Almería y Granada

SEVILLA, 27 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 28 de diciembre, los avisos de nivel rojo desde el comienzo de la jornada hasta las 4.00 por fuertes precipitaciones en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, donde se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, además de decretar alerta naranja en Granada y Almería por lluvias hasta las 15.00 y las 21.00, respectivamente.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, acompañadas de tormentas con rachas de viento muy fuertes de componente este en las comarcas malagueñas de Axarquía y Sol y Guadalhorce, además de en el Poniente y Levante almeriense, así como en la capital y en la costa granadina.

En la provincia de Málaga, el aviso rojo por las fuertes lluvias harán acto de presencia en la comarca de Sol y Guadalhorce desde el comienzo del día hasta las 4.00, con una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, a partir de esa hora y hasta las 10.00, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por precipitaciones en ambas comarcas.

Por su parte, en las zonas de Antequera y Ronda estará decretada la alerta naranja desde el comienzo de la jornada hasta las 4.00 con una acumulación prevista de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el primer caso y una de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en la segunda comarca mencionada.

En la comarca de Axarquía también está decretada la alerta naranja, en este caso, por precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas hasta las 15.00.

En cuanto a Almería, el nivel naranja estará activado desde el comienzo del día hasta las 21.00 en las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez, con una acumulación de precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

En la costa granadina tienen activado el aviso amarillo por parte de la Aemet desde el comienzo de la jornada hasta las 15.00, con una previsión de acumulaciones de agua previstas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, respectivamente, acompañadas de tormentas ocasionales.

Además, las comarcas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas; Poniente y Almería Capital y Levante Almeriense se encuentran bajo aviso amarillo en este domingo hasta las 21.00 por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado. El mismo nivel se encuentra activado para la misma jornada en las zona granadina de Nevada y Alpujarras, con una precipitación acumulada idéntica a la anterior, pero prevista hasta las 10.00.