Avistamiento de dron interrumpe por segunda vez en la semana el tráfico aéreo en Bruselas

El tráfico aéreo fue brevemente interrumpido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, en Bélgica, debido a la presencia de un dron en los alrededores, indicó a AFP una portavoz del control aéreo.

Bélgica ya tuvo que interrumpir todo su tráfico aéreo en dos ocasiones a inicios de semana tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.

Este jueves, el tráfico se interrumpió durante media hora, entre las 21:23 y las 21:53 (20:23 y 20:53 GMT), y después de eso las operaciones retomaron con normalidad, indicó la vocera del organismo encargado del tráfico aéreo en Bélgica, Skeyes.

Asimismo, varios vuelos fueron cancelados o desviados en Suecia también el jueves tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo poco antes de las 17:00 GMT.

