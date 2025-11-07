Avistamiento de drones paraliza los vuelos en un importante aeropuerto de carga en Bélgica

BRUSELAS (AP) — Los vuelos desde uno de los mayores aeropuertos de carga de Europa fueron suspendidos brevemente tras el avistamiento de drones, afirmó un funcionario del aeropuerto el viernes, un incidente que sigue a otros similares registrados en Bélgica en las últimas semanas.

Christian Delcourt, jefe de comunicaciones del aeropuerto de Lieja, indicó que los aviones no tripulados forzaron una serie de interrupciones en los vuelos programados entre las 21 y la 1 del viernes, y de nuevo entre las 7 y las 8 del viernes, cuando se reanudaron todas las operaciones.

El principal aeropuerto internacional de Bélgica en Bruselas se vio obligado a cancelar docenas de vuelos el miércoles luego de que el avistamiento de drones el martes por la noche forzó un cierre temporal. El incidente hizo que el primer ministro, Bart De Wever, convocara una reunión de emergencia del gobierno.

Fue la primera vez que el aeropuerto de Bruselas cerró debido a los aviones no tripulados. Los incidentes se producen tras una serie de vuelos de drones no identificados ocurridos durante el fin de semana cerca de una base militar donde se almacenan armas nucleares de Estados Unidos.

Se avistaron más drones cerca de la base, Kleine-Brogel, el miércoles por la noche.

La reunión de emergencia del jueves no aportó muchas novedades, aunque el ministro de Defensa, Theo Francken, dijo que se tomó la decisión de que el Centro Nacional de Seguridad Aérea, instalado en la base aérea de Beauvechain, en el este del país, esté totalmente operativo el 1 de enero.

“Este centro garantizará un mejor control y protección del espacio aéreo belga, y preparará a Bélgica para futuros desafíos en la seguridad aérea”, indicó Francken en una publicación en redes sociales.

La OTAN no dijo si se produjeron avistamientos cerca de su sede en Bruselas, su cuartel general militar en Mons, en el sur de Bélgica, o en otras instalaciones vinculadas a la alianza en todo el país.

En los últimos meses, incidentes relacionados con drones han obligado a los aeropuertos en toda Europa a suspender vuelos de forma temporal. Además, los misteriosos vuelos de drones sobre el espacio aéreo de países de la Unión Europea en los últimos meses han alarmado a la población y las autoridades.

En algunos casos se ha culpado a Rusia, pero Bélgica no reveló quién operaba los drones. Francken apuntó que cree que algunos incidentes formaban parte de “una operación de espionaje” que no podría haber sido realizada por aficionados.

Bélgica también alberga la sede de la UE, así como la mayor cámara de compensación financiera de Europa, que alberga decenas de miles de millones de euros en activos rusos congelados. Muchos socios del bloque quieren emplear esos activos como garantía para proporcionar préstamos a Ucrania pero, por el momento, Bélgica se ha negado.

De Wever advirtió a los líderes comunitarios el mes pasado que Rusia podría tomar represalias si se confiscan esos fondos. Los líderes de la UE volverán a discutir el tema en una cumbre en Bruselas el próximo mes.

