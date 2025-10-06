Avistamiento de un dron interrumpe temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Oslo, según NTB

ESTOCOLMO, 6 oct (Reuters) -

El aeropuerto noruego de Oslo detuvo temporalmente los aterrizajes a primera hora del lunes tras recibirse una información sobre el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto, informó la agencia de noticias NTB.

Varios vuelos fueron retrasados o desviados después de que la policía recibiera la información sobre medianoche de que un piloto de Norwegian Air creyó ver entre tres y cinco drones durante una aproximación al aeropuerto, informó el medio de comunicación noruego, citando a la policía.

NTB informó de que la observación seguía sin verificarse y que todas las operaciones se habían reanudado en el aeropuerto. La aviación europea se ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones e incursiones aéreas, incluso en aeropuertos de Copenhague, Oslo y Múnich. (Información de Anna Ringstrom; edición de Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)