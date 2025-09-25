Avistan drones cerca de cuatro aeropuertos daneses y autoridades descartan amenaza para la población

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Las autoridades detectaron actividad de drones durante la noche del miércoles al jueves cerca del Aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, así como en tres aeródromos más pequeños del país.

No se pudo neutralizar a los aviones no tripulados, agregaron apuntando que no suponían ninguna amenaza para la población.

Los vuelos fueron suspendidos durante varias horas en Aalborg, que también sirve como base militar. Los avistamientos comenzaron poco antes de las 10 de la noche del miércoles y terminaron justo antes de la 1 de la madrugada del jueves.

Los aeropuertos en Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup también se vieron afectados.

El último incidente con drones se produce apenas unos días después de un incidente similar en el aeropuerto de Copenhague, perpetrado por lo que la policía califica como "actor capacitado".

Los drones en Copenhague dejaron en tierra varios vuelos en la capital danesa durante horas el lunes por la noche, lo que suscitó la preocupación de que Rusia pudiese estar detrás del paso sobre el aeropuerto más grande de Escandinavia.

El gobierno ofrecerá una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Por el momento no estaba claro si el incidente en Copenhague estaba relacionado con los últimos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.