Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca
Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Di
Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Dinamarca, indicó la policía este sábado, en el último de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de "ataque híbrido".
"Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 20:15 (18:15 GMT) que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea y sobre la misma", declaró el oficial Simon Skelsjaer a la AFP, refiriéndose a la base militar de Karup.
El responsable dijo que los drones no fueron derribados y que la policía no podía comentar el origen de los aparatos.
