AWS de Amazon se esfuerza para reparar una grave interrupción en todo el mundo

(Agrega detalles)

20 oct (Reuters) - AWS, la unidad de servicios en la nube de Amazon, se esforzaba el lunes para solucionar un apagón generalizado que dejó fuera de servicio miles de sitios web y aplicaciones populares, entre ellas Fortnite y Snapchat, y causó problemas a empresas de todo el mundo.

La caída de AWS es la mayor interrupción de internet desde el fallo de CrowdStrike el año pasado, que afectó a los sistemas tecnológicos de hospitales, bancos y aeropuertos de todo el planeta.

Después de más de nueve horas de interrupciones, algunas aplicaciones volvían gradualmente a estar en línea a las 1700 GMT.

AWS reconoció errores que seguían afectando a varios servicios de la compañía y dijo que estaba trabajando para recuperar la conectividad.

Lambda, uno de los servicios informáticos de AWS, estaba teniendo fallas debido a problemas con un subsistema interno, dijo la filial de Amazon en la última actualización de su página de estado.

"Estamos tomando medidas para recuperar este sistema interno de Lambda", dijo.

AWS había dicho antes que la causa raíz de la interrupción es un subsistema subyacente que supervisa la salud de sus equilibradores de carga de red, los que usa para distribuir el tráfico entre varios servidores con el fin de mejorar el rendimiento y la capacidad.

El problema, dijo AWS, se originó dentro de la "red interna EC2".

EC2 hace referencia al servicio "Elastic Compute Cloud" de Amazon, que proporciona capacidad en la nube según la demanda dentro de AWS.

Las empresas utilizan EC2 para ejecutar servidores virtuales que necesitan para desarrollar, lanzar y alojar aplicaciones, y pueden ampliar o reducir su capacidad según sea necesario.

AWS compite con los servicios en la nube de Google y de Microsoft.

El problema pone de relieve lo interconectados que se han vuelto los servicios digitales cotidianos y su dependencia de un pequeño número de proveedores globales en la nube, con un fallo que causa estragos en los negocios y la vida cotidiana, dijeron expertos y académicos.

"Este apagón pone de manifiesto una vez más la dependencia que tenemos de infraestructuras relativamente frágiles", dijo Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de la empresa europea de ciberseguridad ESET.

Ookla, propietaria del sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector, dijo que más de 4 millones de usuarios informaron de problemas debido al incidente, y que al menos 1000 empresas se vieron afectadas.

(Información de Shubham Kalia, Devika Nair y Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Saumyadeb Chakrabarty; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)