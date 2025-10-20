AWS de Amazon se recupera tras una grave interrupción en todo el mundo

20 oct (Reuters) - AWS, la unidad de servicios en la nube de Amazon, se recuperaba el lunes de un apagón generalizado que dejó fuera de servicio miles de sitios web y aplicaciones populares, entre ellas Fortnite y Snapchat, y causó problemas a empresas de todo el mundo.

La caída de AWS es la mayor interrupción de internet desde el fallo de CrowdStrike el año pasado, que afectó a los sistemas tecnológicos de hospitales, bancos y aeropuertos de todo el planeta.

Después de aproximadamente tres horas de interrupciones, los sistemas estaban volviendo gradualmente en línea a partir de las 1000 GMT. AWS dijo que estaba viendo "señales significativas de recuperación" de algunos servicios afectados.

"La mayoría de las solicitudes deberían estar teniendo éxito ahora. Seguimos trabajando para resolver las solicitudes pendientes", dijo en la última actualización de la interrupción publicada en su página de estado.

Las interrupciones en sus servidores pueden causar cortes en sitios web y plataformas que dependen de su infraestructura en la nube.

AWS compite con los servicios en la nube de Google y de Microsoft.

Cuando se le pidió que comentara la interrupción, AWS remitió a Reuters a su página de estado. Amazon no respondió a la solicitud de comentarios.

RECUPERACIÓN PRONTA

Junade Ali, ingeniero de software, experto cibernético y miembro de la Institución de Ingeniería y Tecnología, dijo que el problema parecía estar relacionado con uno de los sistemas de red que AWS utiliza para controlar un producto de base de datos.

"Como este problema puede resolverse normalmente de forma centralizada a menos que se identifiquen otros problemas, debería poder mitigarse en las próximas horas", dijo.

Ookla, propietaria del sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector, dijo que más de 4 millones de usuarios informaron de problemas debido al incidente.

Según Downdetector, los problemas en algunas aplicaciones y sitios web, como Snapchat, Roblox, el sitio de streaming Max y Venmo de PayPal, estaban mostrando señales de alivio. (Información de Shubham Kalia, Devika Nair y Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Saumyadeb Chakrabarty; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)