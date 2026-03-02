AWS señala problemas en los centros de datos de Baréin y EAU tras los ataques de Irán
2 mar (Reuters) -
Los centros de datos de la unidad en la nube de Amazon
en Baréin y Emiratos Árabes Unidos se enfrentaban el lunes a problemas de conectividad, según la empresa, en un contexto de ataques iraníes de represalia en la región en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.
Los ataques iraníes han afectado a aeropuertos, puertos y zonas residenciales en toda la región del golfo Pérsico.
Una de las zonas de la unidad en la nube AWS en Emiratos Árabes Unidos seguía sin electricidad el lunes, después de que la empresa informara de que "objetos" habían impactado en el centro de datos y habían provocado chispas y fuego.
Amazon informó de cierta recuperación en Emiratos Árabes Unidos, pero recomendó a los clientes que utilizaran regiones alternativas mientras investiga "problemas adicionales de conectividad y tasas de error".
La empresa no confirmó ni desmintió, cuando se le preguntó anteriormente, si el incidente del centro de datos de Emiratos Árabes Unidos estaba relacionado con los ataques iraníes.
Amazon no proporcionó ninguna razón para los problemas de conectividad en su centro de datos de Baréin. Tampoco respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. (Información de Shubham Kalia y Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)