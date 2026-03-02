AWS señala problemas en los centros de datos de Baréin y EAU tras los ataques de Irán

2 mar (Reuters) -

Los centros de datos de la unidad en ‌la nube de ‌Amazon

en ⁠Baréin y Emiratos Árabes Unidos se enfrentaban el lunes a problemas de ​conectividad, según ⁠la ⁠empresa, en un contexto de ataques iraníes de ​represalia en la región en respuesta ‌a los ataques estadounidenses e israelíes ​contra la República Islámica.

Los ​ataques iraníes han afectado a aeropuertos, puertos y zonas residenciales en toda la región del golfo Pérsico.

Una de las zonas de la unidad en ​la nube AWS en Emiratos Árabes Unidos seguía sin electricidad ⁠el lunes, después de que la empresa informara de que "objetos" ‌habían impactado en el centro de datos y habían provocado chispas y fuego.

Amazon informó de cierta recuperación en Emiratos Árabes Unidos, pero recomendó a los clientes que utilizaran regiones alternativas mientras investiga "problemas ‌adicionales de conectividad y tasas de error".

La empresa no confirmó ⁠ni desmintió, cuando se le preguntó anteriormente, ‌si el incidente del centro ⁠de datos de Emiratos Árabes Unidos ⁠estaba relacionado con los ataques iraníes.

Amazon no proporcionó ninguna razón para los problemas de conectividad en su centro de datos de Baréin. Tampoco ‌respondió a la solicitud ​de comentarios de Reuters. (Información de Shubham Kalia y Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Mrigank ‌Dhaniwala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)