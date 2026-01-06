AWS y Aumovio amplían desarrollo de vehículos autoconducidos basado en IA

Por Abhirup Roy y Akash Sriram

LAS VEGAS, 6 ene (Reuters) - La unidad en la nube de Amazon se asoció con el proveedor alemán de hardware para automoción Aumovio para apoyar el despliegue comercial de vehículos de conducción autónoma, empezando por los camiones autónomos de Aurora, anunciaron las empresas el martes.

Como parte de la ampliación de una larga colaboración, Amazon Web Services se convertirá en el proveedor en la nube preferido de Aumovio para el desarrollo de la conducción autónoma mediante herramientas de inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas se utilizarán por primera vez en el despliegue a gran escala de camiones sin conductor previsto por la empresa de transporte autónomo Aurora a partir de 2027.

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo han invertido miles de millones en sistemas de inteligencia artificial que potencian tecnologías de conducción autónoma largamente esperadas y que se han enfrentado a varios retos técnicos.

La colaboración refleja un cambio más amplio en la conducción autónoma, que pasa de la investigación al despliegue comercial, especialmente en el transporte de mercancías. Aurora ya ha puesto en marcha un número limitado de operaciones sin conductor en Estados Unidos.

Gracias a los sistemas en la nube de AWS, los ingenieros de Aumovio pueden revisar enormes cantidades de datos de conducción con IA generativa y agéntica para detectar situaciones poco frecuentes, como escombros en la carretera y peatones en los carriles de circulación, y acelerar el entrenamiento y la validación de los sistemas autónomos.

"Cuando se valida un sistema de nivel 4, se intenta demostrar que se comporta correctamente en situaciones extremadamente raras que son muy difíciles de encontrar en el mundo real", explicó a Reuters Jeremy McClain, responsable de sistemas y software de la unidad de movilidad autónoma de Aumovio.

"Sin IA, encontrar esos casos límite en conjuntos de datos masivos sería muy difícil", señaló.

Aumovio, que se escindió del fabricante alemán de neumáticos Continental el año pasado, suministra la plataforma de hardware para el sistema de conducción autónoma de Aurora y un sistema de "reserva" independiente diseñado para detener un camión de forma segura si el conductor autónomo principal falla, dijeron ejecutivos de la compañía en una entrevista. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru y Abhirup Roy en Las Vegas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)