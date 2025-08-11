Axa IM negocia entrar en la joint venture de fibra de Telefónica y Vodafone con un 30%, según FT

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Axa Investment Management está negociando la posible adquisición de una participación significativa en Fiberpass, la ‘joint venture’ de fibra óptica propiedad de Telefónica y Vodafone España, según informa el diario británico Financial Times. El grupo inversor busca comprar una participación del 30% en la empresa conjunta a una valoración todavía por definir. En todo caso, el acuerdo aún no está cerrado. El objetivo es terminar de cerrar el acuerdo para antes de que termine septiembre, según las fuentes el diario británico. Consultados por Europa Press, Telefónica y Vodafone España han declinado hacer comentarios, mientras que Axa IM no se ha pronunciado.

Telefónica posee el 63% de la compañía —un 38% a través de Telefónica España y el otro 25% con Telefónica Infra— y Vodafone España el 37% restante. El objetivo de Telefónica y de Vodafone España, desde su creación, era dar entrada a un tercer inversor en la ‘joint venture’ para que se hiciera con alrededor de un 40% de la misma, con la idea de que Telefónica mantenga una posición de control y Vodafone España ostente el 10% restante.

Se prevé que la nueva empresa conjunta de fibra entre Telefónica y Vodafone España alcance un resultado bruto de explotación (Ebitda) —la magnitud que mide la rentabilidad de una empresa— de 125 millones de euros tres años después de su creación.