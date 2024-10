Axel Kicillof reivindicó al gobierno de Cristina y evitó una respuesta a Máximo Kirchner

LA PLATA.- A menos de 24 horas del frío encuentro en el Teatro Argentino, donde Cristina Fernández de Kirchner pidió memoria, Axel Kicillof revindicó hoy el gobierno de la expresidenta, en otro acto por los Derechos Humanos que compartió con un hombre de La Cámpora, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena.

Kicillof revindicó a Cristina luego de que Máximo Kirchner pusiera en duda el valor del gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente para 2027. “Cristina tenía una debilidad enorme por él, eso que hace no le va a salir bien”, dijo hoy Máximo Kirchner en radio 10.

Kicillof, a pesar de las críticas, reivindicó la gestión presidencial de Cristina y relativizó las críticas del diputado nacional por no haber dado su apoyo en la interna del PJ. Kicillof habló ante unos 5000 jóvenes reunidos por la subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, a cargo de Mena, que lo precedió en el discurso para recordar el atentado a la vida de la expresidenta, del 1° de septiembre de 2022.

Kicillof junto a su ministro de Justicia y hombre de La Cámpora Juan Martín Mena, en la República de los Niños.

“Antes estos encuentros se hacían en Tecnópolis”, dijo Kicillof. “Lugar creado por Cristina Fernández de Kirchner que ya no funciona más”, recordó. Y los 5000 jóvenes reunidos aplaudieron. Luego llamó a militar la memoria, en palabras casi calcadas a las que usó la expresidenta en el Teatro Argentino.

Kicillof junto a Tati Almeida, ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires. Nicolas Aboaf

Kicillof pidió a la audiencia reunida en el República de los Niños para brindar un homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo -línea fundadora- Taty Almeida, no responder a los insultos, ni las agresiones que llegan desde el gobierno nacional. “No vamos a responder a las provocaciones, sino empieza una escalada de locura”, dijo en referencia al gobierno de Javier Milei.

El mandatario no se refirió a los dichos de Máximo Kirchner. Tampoco al fallo de la justicia de Nueva York que ordenó pagar a la provincia US$ 124,8 millones a dos fondos -Glacial Capital y TRSE- que no entraron al canje de deuda en 2020.

En un reportaje con Financial Times, el mandatario provincial había dicho que su vínculo con la expresidenta es permanente y aunque no ahondó en detalles sobre la frecuencia en que se comunican dijo: “Depende el momento”.

El martes, en el Teatro Argentino de La Plata no hubo más que un saludo formal entre la ex presidenta y el gobernador. En un momento en que quedaron juntos - con el vacío de la silla que dejó Estela de Carlotto- ninguno de los dos atinó a dirigirse al otro. Rápido de reflejos, Eduardo de Pedro ocupó el espacio vacante.

“Ella no quiere hablar, pero no se pueden forzar posiciones”, reflexionó el jueves un funcionario de Kicillof en la Casa de Gobierno de La Plata. El mitín del Teatro Argentino, lejos de mostrar acercamiento, finalmente hizo pública la incomodidad de los dos. Kicillof hoy, tras recibir nuevas críticas, buscó la manera de que Cristina Fernández de Kirchner tenga un aplauso de la juventud vinculada a los derechos humanos.

María José Lucesole Por