Axel Springer compra el grupo británico Telegraph por 766 millones de US$

Por Sam Tabahriti, Amy-Jo Crowley y Klaus Lauer

6 mar (Reuters) - El grupo mediático alemán Axel Springer anunció el viernes que acordó comprar el Telegraph Media Group británico por 575 millones de libras esterlinas (US$766,3 millones) en efectivo, poniendo fin a un prolongado periodo de incertidumbre sobre la propiedad del periódico.

El acuerdo frustró el intento de DMGT, propietario del Daily Mail, de comprar a su rival, que se había enfrentado a investigaciones regulatorias en Reino Unido en medio de preocupaciones sobre la pluralidad de los medios de comunicación.

Axel Springer dijo que preservará el legado del Telegraph al tiempo que proporcionará una plataforma para su expansión, incluso en Estados Unidos, y reafirmó su compromiso con el "periodismo independiente y de alta calidad" y la pluralidad de los medios en Reino Unido.

Tras la compra de Politico en una operación valorada en unos 1000 millones de dólares en 2021, la adquisición del Telegraph se convierte en la segunda mayor inversión de Axel Springer desde su fundación en 1946, tras un intento fallido de adquirir el periódico en 2004.

Mathias Dopfner, presidente ejecutivo de Axel Springer, dijo que ser propietario del Telegraph es "un privilegio y un deber".

Afirmó que el objetivo del grupo es hacer crecer a la cabecera, preservando su carácter y ayudándole a convertirse en "el medio de comunicación de centroderecha más leído e intelectualmente inspirador del mundo angloparlante".

Reconoció que el personal del Telegraph atravesó un prolongado periodo de incertidumbre y afirmó que la editorial tiene la intención de "poner fin a esa incertidumbre".

RedBird IMI mostró su satisfacción por haber llegado a un acuerdo tras unas negociaciones "rápidas y eficientes", agregando en un comunicado que "con la solidez de su oferta comercial y un camino regulatorio sencillo hacia la propiedad, creemos que Axel Springer está en una buena posición para llevar al Telegraph hacia su próxima etapa".

(1 dólar = 0,7504 libras) (Reporte adicional de Prerna Bedi en Bangalore; escrito por Sam Tabahriti; editado en español por Carlos Serrano)