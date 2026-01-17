Ayatolá Jamenei culpa a Trump de incitar las protestas en Irán

DUBÁI, 17 ene (Reuters) - El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, culpó el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que grupos de derechos humanos afirmaron que la violenta represión de las fuerzas de seguridad se había cobrado miles de vidas.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre por las dificultades económicas y se convirtieron en manifestaciones generalizadas pidiendo el fin del gobierno clerical en la república islámica.

Trump ha amenazado repetidas veces con intervenir, prometiendo incluso "tomar medidas muy enérgicas" si Irán ejecutaba a los manifestantes.

No obstante, el viernes, en una publicación en las redes sociales, agradeció a los líderes de Teherán la suspensión de los ahorcamientos masivos. Irán dijo que "no había ningún plan para ahorcar a la gente".

En comentarios que parecían responder a Trump, Jamenei indicó que "no arrastraremos al país a la guerra, pero no dejaremos que los criminales nacionales o internacionales queden impunes", informaron los medios estatales.

El poder clerical iraní culpa de la violencia a personas que, según dice, son alborotadores armados que se hacen pasar por manifestantes, tachándolos de "terroristas" y afirmando que Israel y Estados Unidos son responsables de organizarlas y de muchas de las muertes de manifestantes y fuerzas de seguridad.

"Consideramos criminal al presidente estadounidense por las víctimas, los daños y las calumnias que infligió a la nación iraní", declaró Jamenei.

"Los vinculados a Israel y Estados Unidos causaron daños masivos y mataron a varios miles de personas", afirmó, añadiendo que provocaron incendios, destruyeron bienes públicos e incitaron al caos. Cometieron "crímenes y una grave calumnia", agregó.

REGRESO PARCIAL DE INTERNET

Reuters no ha podido verificar de forma independiente el número de víctimas ni los detalles de los disturbios de los que han informado medios y grupos de derechos iraníes.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 3.090 muertes, entre ellas 2.885 manifestantes, y más de 22.000 detenciones.

La obtención de información se ha visto complicada por los cortes de Internet, que se levantaron en parte el sábado.

El sábado, la agencia semioficial de noticias Mehr informó de que se había restablecido el servicio de Internet para algunos usuarios. El sitio web de noticias ISNA dijo que también se reactivó el servicio de SMS.

"Las métricas muestran un muy leve aumento de la conectividad a Internet en #Irán esta mañana" tras 200 horas de cierre, publicó en la red social X el grupo de control de Internet NetBlocks, que señaló que la conectividad se mantenía en torno al 2% de los niveles normales.

Un residente de Karaj, al oeste de Teherán, contactado por teléfono vía WhatsApp, dijo que se dio cuenta de que Internet había vuelto a las 4 de la mañana (0000 GMT) del sábado. Karaj vivió algunos de los episodios de violencia más graves durante las protestas.

Algunos iraníes en el extranjero dijeron en las redes sociales que también habían podido enviar mensajes a usuarios en Irán a primera hora del sábado.

(Reporte de la oficina en Dubái; reporte adicional de Saurabh Sharma en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano)