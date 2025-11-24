Ayuda a agricultores de EEUU y compras chinas de soja se acordarán en unas semanas: jefa USDA

Por Susan Heavey y Leah Douglas

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - El Gobierno espera anunciar en dos semanas un paquete de ayuda para los agricultores estadounidenses y un acuerdo sobre las compras chinas de soja, dijo el lunes la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que no ofreció más detalles.

El Gobierno de Donald Trump ha dicho durante meses que ayudaría a los agricultores golpeados por los bajos precios de las cosechas y las disputas comerciales, pero aún no ha tomado ninguna medida.

Los agricultores estadounidenses han perdido miles de millones en ventas de soja este año, ya que China recurrió a Brasil y Argentina durante las tensas conversaciones comerciales con Washington.

"Tendremos un anuncio probablemente en la próxima semana o dos sobre cómo será", dijo Rollins, jefa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a CNBC, sobre la ayuda a los agricultores.

En octubre, después de que Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, China acordó comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense hasta enero, según Washington.

China compró casi 1,6 millones de toneladas métricas de soja durante tres días la semana pasada, la mayor cantidad en una sola semana en dos años, lo que impulsó los precios de los cultivos.

Al ser consultada sobre los compromisos de China para comprar soja estadounidense, Rollins dijo: "Nos queda un importante camino por recorrer. Sé que están cerrando el acuerdo esta semana o la próxima".

"Todo indica que su compromiso sigue siendo cierto en el sentido de que efectivamente comprarán 12 millones de toneladas métricas, o harán el pedido", dijo. "Incluso si la orden de compra llega antes de finales de diciembre, se moverán a principios del próximo año".

Trump dijo el lunes en Truth Social que él y Xi habían discutido sobre soja y otros productos agrícolas en una conversación telefónica y que habían "logrado un buen acuerdo, y muy importante, para nuestros Grandes Agricultores."

La embajada china no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Susan Heavey y Leah Douglas en Washington Editado en español por Javier Eduardo Leira)