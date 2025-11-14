"Ayuda a marcar la diferencia": Ancelotti hace énfasis en "una defensa sólida"

El entrenador de la selección de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, subrayó este viernes la importancia de construir "una defensa sólida" rumbo al Mundial de 2026 para ayudar a figuras ofensivas como Vinícius Júnior a "marcar la diferencia".

"Yo recuerdo el Mundial de 1994, (Brasil) era un equipo muy sólido, con doble pivote, muy cerrado, con líneas muy juntas y Bebeto y Romário adelante", dijo Ancelotti en rueda de prensa, al traer a la memoria a la selección que ganó el cuarto de los cinco campeonatos mundiales del país de Pelé.

"Una defensa sólida ayuda a los jugadores de calidad a marcar la diferencia", declaró el italiano, en vísperas de los partidos amistosos que la Canarinha jugará el sábado contra Senegal, en Londres, y el martes frente a Túnez, en Lille, Francia, en preparación para la Copa del Mundo del próximo año.

"Defender bien es fundamental", insistió el técnico de 66 años.

En ese sentido, Ancelotti resaltó el rol en el mediocampo de Casemiro y Bruno Guimarães, así como la búsqueda de alternativas.

"Todas las veces que el equipo jugó con doble pivote, las cosas salieron bien (...). Son muy importantes, han hecho buenos juegos y confío mucho en ellos", expresó. "Tenemos que encontrar jugadores que puedan jugar esa posición y por eso Fabinho está aquí".

Fabinho había jugado sus últimos compromisos con la selección brasileña en el Mundial de Catar 2022.

Ancelotti planteó a la vez la opción de usar a Eder Militão como lateral derecho.

Brasil encajó solo un gol en las primeras cinco presentaciones con el exentrenador del Real Madrid al mando, pero en su última presentación sufrió una derrota 3-2 ante Japón.

Los nipones remontaron tras haberse ido al descanso en desventaja de 2-0 en ese amistoso llevado a cabo en Tokio, unos días después de que la Verdeamarela goleara 5-0 a Corea del Sur en Seúl.

En cuanto al partido sabatino, Ancelotti dijo que Senegal tiene "un equipo muy fuerte", con "jugadores top".

"Tuve la suerte de entrenar a (Kalidou) Koulibaly y es uno de los mejores defensores que he entrenado", remató.

erc/dam/