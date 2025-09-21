Ayuntamiento considera que los JJ.OO. tienen una "deuda" con Madrid y pide colaboración de las administraciones

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que los Juegos Olímpicos tienen una "deuda" con la capital y ha pedido la colaboración de todas las administraciones.

"Es una deuda que tienen los Juegos Olímpicos con la ciudad de Madrid. Es de las pocas capitales, por no decir de las ciudades importantes, que no ha albergado unos Juegos Olímpicos y por tanto es un anhelo y una deuda que tiene", ha expresado Carabante en la gran Fiesta de la Movilidad, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

El concejal ha admitido que hay que "estudiar" el "tema", ya que se necesita la "amplia mayoría de apoyo ciudadano" y "contar con todas las administraciones" para que se puedan realizar unos "buenos" Juegos Olímpicos. Ha añadido, además, que esta competición no es "solo" de la ciudad o de la región, sino "un proyecto de país".

Por otro lado, Carabante ha destacado que "ahora mismo" están enfocados en que Madrid sea el núcleo de otros "grandes" eventos deportivos como la National Football League (NFL) o la Fórmula 1.

"Nosotros seguiremos centrados, como digo, en que ese anhelo se pueda cumplir en algún momento, sin cerrarnos en calendarios ni en plazos, pero mientras tanto seguiremos siendo el epicentro del deporte mundial como ya es Madrid", ha añadido el delegado.