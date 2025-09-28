Ayuntamiento de Barcelona cuelga pancartas contra el Gobierno israelí y en apoyo a la flotilla

BARCELONA, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha colgado este domingo por la mañana en su fachada sendas pancartas contra el ataque de Israel a Gaza y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, con las leyendas 'Aturem el Govern genocida d'Israel' y 'Solidaritat amb la flotilla', en mayúsculas.

El balcón luce el escudo de Barcelona y la pancarta 'Mercè 25', porque estos días se celebra la fiesta mayor de la ciudad, y las dos pancartas sobre Gaza están en las ventanas de los dos extremos de la fachada, al nivel del balcón.

La decisión de colgar estas pancartas, coincidiendo con la celebración de la Diada 'castellera' de La Mercè este domingo, es fruto del acuerdo de la Junta de Portavoces del viernes con el apoyo de los grupos municipales de PSC, BComú, ERC y Junts, informó el mismo viernes el Ayutamiento en un comunicado.