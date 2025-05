Ayuntamiento de Estocolmo rechaza demandas de embajada de EEUU de terminar con programas DEI

ESTOCOLMO (AP) — El Ayuntamiento de Estocolmo rechazó las demandas de la Embajada de Estados Unidos de que cumpla con el retroceso de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno del presidente Donald Trump.

Es el intento más reciente de Trump de terminar con tales programas dentro del gobierno federal —y más allá— en lo que describió en su discurso de investidura como un movimiento para poner fin a los esfuerzos de "ingeniería social de raza y género en todos los aspectos de la vida pública y privada".

Países y ciudades de toda Europa han recibido una postura similar de las embajadas de Estados Unidos, incluyendo Francia, Bélgica y la ciudad de Barcelona, todas las cuales arremetieron contra los intentos estadounidenses por expandir sus políticas anti-DEI al continente.

En un correo electrónico enviado a la oficina de planificación de la ciudad, fechado el 29 de abril, la Embajada de Estados Unidos en Estocolmo solicitó que las autoridades de la capital de Suecia firmaran una certificación de que sus contratistas no operan programas que promuevan DEI que violan la ley antidiscriminación estadounidense.

El Ayuntamiento informó el viernes que no cumplirá con las demandas de la embajada ni responderá oficialmente.

“Por supuesto, nos sorprendió mucho. No firmaremos este documento en absoluto, por supuesto que no”, manifestó Jan Valeskog, vicealcalde de planificación urbana, a The Associated Press.

Valeskog añadió que, si bien la ciudad desea continuar su buena relación con la embajada, acatará la ley sueca y las políticas de la ciudad para incluir prácticas de DEI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.