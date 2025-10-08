Ayuntamiento no tenía quejas en sus canales oficiales de las obras de Hileras, 4, con licencia desde febrero

LA NACION

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento no tenía quejas en sus canales oficiales sobre las obras de Hileras 4, donde se derrumbó ayer un edificio que contaba con licencia para los trabajos desde el pasado febrero.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, el primer edil, que ayer regresó con urgencia de Londres donde participaba en una convención de mandatarios locales, ha advertido que "la tragedia podía haber sido peor" dado que "cayeron 50 de los 200 metros de la sexta planta".

Si hubieran caído todos los de esa planta, sin duda serían más las víctimas de una tragedia que ha costado la vida a cuatro personas.

