Ayuntamiento presenta la Agenda Descarboniza Madrid para alcanzar una "ciudad climáticamente neutra" antes de 2050

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El delegado de Políticas de Vivienda y Presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha presentado este lunes la Agenda Descarboniza Madrid, una estrategia con la que el Ayuntamiento aspira a una "ciudad climáticamente neutra" antes de 2050.

Durante su intervención en el acto de presentación desde el Planetario de Madrid, González ha defendido que este "plan de acción" busca "mirar hacia adelante" como continuación de la estrategia Transforma Madrid, fruto de los Pactos de la Villa que unieron a Gobierno municipal y oposición en el año 2030.

"Es evidente que si no tenemos viviendas más eficientes no vamos a tener una ciudad más sostenible y en eso estamos trabajando", ha afirmado el delegado, quien ha explicado que el objetivo principal es reducir la emisiones del sector residencia, mejorar la eficiencia energética de los edificios y cumplir con los objetivos europeos de descarbonización.

Con esta iniciativa, Madrid trata de cumplir con los objetivos fijados por la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que establece metas de reducción del consumo de energía primaria del 16% antes de 2030 y de entre el 20 y el 22% para 2035, "con el horizonte final de la neutralidad climática" en 2050.

La Agenda Descarboniza Madrid propone que más de la mitad de la reducción planteada se logre actuando sobre los edificios menos eficientes, que representan el 43% del parque edificado y concentran el 55% del consumo total, según el Consistorio.

REHABILITAR 80.000 VIVIENDAS ANTES DE 2030

Como parte del proyecto, se incluye la rehabilitación energética de 80.000 viviendas antes de 2030. Según datos del Gobierno municipal, las viviendas de la capital suponen alrededor del 5,8% del total nacional.

En este contexto, la iniciativa se divide en tres líneas de actuación que engloban las políticas de vivienda, de eficiencia energética y de regeneración urbana.

La primera es el Plan Rehabilita, que comenzó en 2020 y ha impulsado "miles de proyectos centrados en mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la sostenibilidad de los edificios residenciales". Este plan da prioridad a los inmuebles con peores niveles de eficiencia.

La segunda línea, el Plan Transforma tu Barrio, se plantea como una estrategia para mejorar los entornos urbanos. Este programa complementa las actuaciones de rehabilitación con acciones de renaturalización y la creación de nuevas zonas verdes con el objetivo de revertir el efecto "isla de calor" en la ciudad.

Sobre esta acción, González ha puesto como ejemplo el barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera, donde la puesta en marcha de una comunidad energética ha permitido una "mejora integralmente lo que es todo el entorno urbano".

Por último, la tercera línea se desarrolla a través de la Estrategia Habita Madrid, cuyo objetivo es monitorizar el rendimiento energético real de las viviendas rehabilitadas.

UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONSULTAS CIUDADANAS

Dentro de esta estrategia se incluye el nuevo Visor Descarboniza, una plataforma digital que permitirá a cualquier ciudadano consultar las actuaciones de rehabilitación energética realizadas en la ciudad, así como los resultados obtenidos en términos de ahorro y reducción de emisiones. Según el Ayuntamiento, Madrid se ha "consolidado como una de las ciudades líderes en materia de rehabilitación energética". Como apuntan los datos de 2024, la capital ha superado en un 150% los objetivos previstos, mientras que el promedio nacional, que se sitúa en el 66,8%, según el Gobierno municipal. En el último año, la Oficina Verde y los distintos canales municipales han atendido más de 15.000 consultas de vecinos, comunidades de propietarios y profesionales del sector. Además, el Consistorio ha definido como "clave" la colaboración público-privada en este tipo de políticas. Se han movilizado con este tipo de actuación más de 500 millones de euros en inversión y se han generado más de 6000 empleos anuales en los ámbitos de la construcción, la rehabilitación y la eficiencia energética, según el Gobierno local.