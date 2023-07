Ayuntamiento Toledo justifica anulación de 'La Infamia' en otras necesidades para mujer y no descarta incluirla a futuro

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores de Toledo, Marisol Illescas, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones vertidas por el PSOE sobre la supuesta censura a la obra 'La Infamia' de la autora mexicana Lydia Cacho, que se ha anulado al carecer de presupuesto para otras partidas más prioritarias para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, no descartan "poder incluirla en otro momento de cara al futuro".

En un comunicado, la concejala ha querido dejar claro que al llegar al Ayuntamiento se encontraron "una situación presupuestaria muy deficitaria y compleja, por lo que decidimos priorizar la atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad".

Por ello, al descubrir que el PSOE "no había dejado prácticamente presupuesto ni para algo tan sencillo como los 'puntos violeta' de las fiestas de agosto, ni para la elaboración del Plan de Igualdad --"cuya solicitud tuvimos que presentar a la Junta de Comunidades en tiempo récord porque no llegábamos a tiempo y no había nada redactado"--, se tuvo que buscar consignación presupuestaria de otras partidas, ha aclarado la edil.

Las técnicas del Centro de la Mujer, junto a la concejala, estudiaron las posibilidades para atender estas necesidades siendo la única posible utilizar esos cerca de 9.000 euros de una obra aún sin contratar, para atender necesidades urgentes de esta Concejalía.

"Aunque puede parecer un precio razonable para una obra de teatro, de la cual no pongo en duda, ni su calidad, ni su prestigio ni el de su autora, lo cierto es que en este momento el Ayuntamiento de Toledo no se puede permitir este gasto cuando tenemos otras necesidades urgentes que atender", ha puntualizado Illescas.

No obstante, ha reconocido la edil, "sí nos quedamos con la información de esta obra para poder incluirla en otro momento de cara al futuro", por lo que ha reiterado que en este Ayuntamiento "no cabe la censura". "Lo único que queremos es gestionar y sacar adelante los proyectos de esta concejalía con la consignación presupuestaria que nos hemos encontrado, fruto, una vez más, de la nefasta gestión del equipo de gobierno anterior".

Además, ha continuado Marisol Illescas, "es inadmisible el ataque frontal y directo que sufre este Consistorio y las técnicas del Centro de la Mujer que se están esforzando por sacar adelante el trabajo en favor de las mujeres y no vamos a consentir que se siga mintiendo y manipulando a los toledanos".

"Esta es una muestra más de la desesperación del partido socialista, que ya no sabe qué hacer para criticar al Gobierno municipal", ha concluido la concejala.

