Ayuso acusa a Sánchez de querer "instaurar en España una República Federal Laica de facto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado hoy a "no dormirse" ante el intento del Gobierno y sus socios parlamentarios de "instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una República Federal Laica de facto".

"Animo a que nadie se crea que el peor de los modelos no puede llegar porque alguien nos ayudará. Nadie va a ayudarnos", ha indicado durante su intervención en un desayuno del 'Club Siglo XXI'.

Para Díaz Ayuso, con la estrategia que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su última decisión de reformar el delito de sedición, se está firmando "la rendición de la democracia y del Estado de derecho".

"Y no tiene derecho a hacerlo porque nadie lo votó para tal cosa: España no se rinde y no está en venta", ha apuntado, para asegurar que "se encontrará con el rechazo de la España de la unidad nacional, del progreso, la concordia, el consenso y la prosperidad".

La presidenta considera que "decir la verdad y hacer cumplir las leyes, que amparan a todos, es la verdadera forma de ser leal a Cataluña y a toda España" frente a "la cultura de la impunidad ante la desobediencia de la Ley".

Para Ayuso, la motivación de Sánchez es la "del poder a toda costa" y el "deterioro de las instituciones", algo que "va más allá de la desmedida ambición de un mentiroso compulsivo devenido en títere político".

En este sentido, ha señalado que, por ello, "la Corona, la capital, la bandera y los demás símbolos; el espíritu de la Transición, la presencia del Ejército, de la Guardia Civil y demás cuerpos y fuerzas de seguridad; o el Poder Judicial único e independiente" son "un obstáculo en su camino".

"Debemos ver lo que de verdad ocurre y no callarlo. No podemos caer en la trampa de creer que el nacionalismo particularista se conformaría con la independencia: son expansionistas, imperialistas y viven del agravio. Eso es justamente lo que buscan: la independencia en cadena Mucho más que amor por su tierra, les mueve y les une el afán de destruir la Nación española. No tardarían ni un día en reclamar otras regiones de España y de Francia como parte de su territorio", ha advertido.

Europa Press