Ayuso acusa a Vox de instalar un "instinto xenófobo" y cuestiona si va a "sacar de los pelos" a los migrantes

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de querer instalar el "instinto xenófobo" en Madrid y ha cuestionado si lo que quieren es "sacar de los pelos" a los migrantes de los centros de salud.

"Quieren que la gente sospeche en las calles cuando se encuentra con alguien que procede de otros rincones del mundo, también en los centros de salud", ha espetado Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea tras una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que versaba sobre sanidad pero que ha puesto el foco en la migración.

Así, le ha afeado propuestas de Vox como "limpiar los barrios cuando se habla de personas" y le ha preguntado que cuando hace esas afirmaciones se refiere a "echar a los migrantes", hacer "deportaciones masivas por las casas" o "sacar de los pelos a los inmigrantes de los centros de salud".

Ayuso ha reprochado, en materia sanitaria, que los de Moñino le reclamen que incumpla leyes estatales que son las que deciden quién consigue una tarjeta sanitaria. "Ese discurso xenófobo lo van a llevar hasta a los quirófanos", ha cargado la presidenta autonómica, quien ha recalcado que las tarjetas sanitarias otorgan "los mismos derechos" aunque se haya nacido en otro lugar.

Ha negado, además, el efecto llamada que le acusa Vox de fomentar, una "burda mentira", ya que desde los 70 hasta aquí se ha "duplicado" la población de la Comunidad de Madrid. "Si crecemos en población no sólo es por los de fuera de otro color", ha apostillado.

Entiende también que con su discurso Vox no apunta "nunca" a quien "tiene las competencias en materia de inmigración de extranjería" y por ello "presenta mociones de censura con el PSOE y hacen pinzas con el Gobierno socialista". "Están al servicio de Pedro Sánchez son su pinza y algún día sabremos por qué", ha rematado la presidenta autonómica.

VOX DICE QUE SE CUELAN "200.000 ILEGALES" ANTE MADRILEÑOS

Por su parte, Moñino ha afirmado que en la actualidad "se cuelan 200.000 ilegales por delante de madrileños" en los centros de salud y ha añadido que igual es para tratar a los "falsos" menores extranjeros no acompañados" por si "se resfrían saliendo de madrugada a violar a niñas en Hortaleza".

Al hilo, ha afirmado que hay un "colapso sanitario" por culpa de una "política suicida de efecto llamada" que ha vinculado a la presidenta autonómica.

Por último, ha insistido en preguntar dónde estas las "25.000 viviendas que prometió construir" y le ha invitado a pasear a por municipios y distritos de sur como Parla, Alcorcón y Villaverde, "si se acuerda todavía de dónde están".