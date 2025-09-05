LA NACION

Ayuso agradece a Feijóo "no normalizar lo que no es normal" y haber elegido el acto del PP madrileño: "Somos más dignos"

Ayuso agradece a Feijóo "no normalizar lo que no es normal" y haber elegido el acto del PP madrileño

Ayuso agradece a Feijóo "no normalizar lo que no es normal" y haber elegido el acto del PP madrileño
Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no normalizar lo que no es normal" y haber acudido al acto de arranque del curso político del partido en la región y no la apertura del año judicial que se celebra este viernes, con la presencia del Rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

"Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal", así ha comenzado la dirigente madrileña durante su intervención en Arganda del Rey, ante alrededor de 1200 personas.

Además, durante su intervención, la dirigente madrileña ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir "al choque contra todo, y dividirlo todo... jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

