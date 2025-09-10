Ayuso asegura que su pareja está haciendo "un bien para todos" al llevar al fiscal general ante la Justicia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que su pareja, Alberto González Amador, está haciendo "un bien para todos" al llevar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ante la Justicia.

"Está haciendo un bien para todos porque está defendiendo a cualquier ciudadano anónimo que se puede ver y se está viendo mucha gente en la misma situación solamente por decir 'no' al Gobierno o por ser en este caso la pareja de un rival político, porque esto en realidad va contra mí", ha afirmado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así, ha expresado que lo que más le "preocupa" es saber que España está gobernada por políticos que "se comportan como mafiosos".

"Esto es algo que no ocurre en ningún país de Europa en la historia de España y creo que de toda la Unión Europea nunca había habido una situación como es que la persona que debería ser la garante que velará por la legalidad de cualquier proceso judicial sea la primera que está metida", ha criticado.

Así, la presidenta se ha preguntado si el fiscal general "no tiene nada mejor que hacer" que "meter las manos" en la inspección fiscal de un "paisano particular", a quien están sometiendo a un "escarnio público".

Díaz Ayuso ha subrayado que en este caso también es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que "se va a sentar en el banquillo" porque ellos "juntitos han borrado los móviles, pruebas y estaban todos en el mismo contubernio" para "destrozarle" a ella, quien considera que eso "no es democracia".