LA NACION

Ayuso ataca en la última subida y gana la séptima etapa de la Vuelta, Traeen sigue líder

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ayuso ataca en la última subida y gana la séptima etapa de la Vuelta, Traeen sigue líder
Ayuso ataca en la última subida y gana la séptima etapa de la Vuelta, Traeen sigue líder

29 ago (Reuters) - El español Juan Ayuso se marchó en solitario en la ascensión a la meta para ganar la séptima etapa de la Vuelta a España el viernes, mostrando una notable recuperación tras su caída en los Pirineos el día anterior, mientras que Torstein Traeen conservó el maillot rojo de líder de la general.

Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), que se perfilaba como uno de los principales rivales del favorito Jonas Vingegaard antes de la carrera, había caído en la clasificación general tras quedar descolgado en la subida final del jueves, pero volvió a su mejor nivel en los 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler.

El italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech) cruzó la meta a más de un minuto de Ayuso, seguido por otro español, Raúl García Pierna (Arkea-B&B Hotels). El noruego Traeen (Bahrain Victorious) aventaja en dos minutos y 33 segundos a Vingegaard.

Ayuso fue el primero en escaparse al principio de la etapa, antes de que se le uniera un grupo de 11 corredores, incluido su compañero de equipo Jay Vine, ganador de la sexta etapa, y a falta de 11 km para la meta, el español volvió a mover ficha y acabó llevándose el triunfo.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    1

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  2. Ante los errores propios, no hay ancla que alcance
    2

    Ante los errores propios, no hay ancla que alcance

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    4

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

Cargando banners ...