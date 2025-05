Ayuso, Bernal, Carapaz, Del Toro... el Giro-2025 quiere hablar español

Juan Ayuso, Egan Bernal, Richard Carapaz, Isaac del Toro... La presencia de ciclistas de países de habla hispana es significativa en la lista de participantes de la 108ª edición del Giro de Italia, del 9 de mayo al 1 de junio, y varios de ellos tienen posibilidades de ser protagonistas de la 'corsa rosa'.

. Juan Ayuso

La gran promesa del ciclismo español aprovechará la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, último vencedor del Giro y líder indiscutible del UAE Emirates, para ser por primera vez el líder de su formación en una carrera de tres semanas.

El joven corredor de 22 años es uno de los grandes aspirantes al podio final en Roma y a pelear el triunfo final con el esloveno Primoz Roglic, los británicos Adam (también del UAE) y Simon Yates o el italiano de 23 años Antonio Tiberi.

Ayuso ha realizado una primera parte de 2025 espectacular, con victorias en la Drôme Classic, el Trofeo Laigueglia y la Tirreno-Adriático, además del segundo puesto en la Vuelta a Cataluña, antes de hacer una pausa para prepararse para el Giro.

Pese a su juventud y a su inexperiencia como jefe de filas, Ayuso ya conoce lo que es pelear por el podio de una gran vuelta (3º en la Vuelta a España en 2022 y 4º en 2023) y es, además, un corredor completo, capaz de estar con los mejores en la montaña y defenderse bien en las 'cronos'.

"Es una carrera que me hace especial ilusión, porque viví unos meses en Italia cuando pasé a profesional y gané el Giro Sub-23 que me hizo llegar al World Tour con mucha más confianza", declaró el español el pasado invierno (boreal) al canal Eurosport.

. Egan Bernal

Primer colombiano en ganar el Tour de Francia (2019) y vencedor del Giro dos años después, la exitosa carrera de Bernal quedó entre paréntesis tras el grave accidente sufrido en enero de 2022, cuando chocó contra un autobús mientras se entrenaba en su país.

Tras largos meses de recuperación, no sólo para el ciclismo, sino para hacer vida normal, y cuando a finales de la pasada temporada demostró que podría volver a pelear con los mejores, otra grave caída a mediados de febrero en Jaén (sur de España), que le provocó una fractura de clavícula, ha vuelto a paralizar la progresión de Bernal.

Pese a los obstáculos, el pedalista de Zipaquirá se presenta ambicioso a la salida del Giro: "Me siento preparado y listo a dar lo mejor en cada etapa", declaró recientemente el corredor del Ineos.

. Richard Carapaz

Consciente de que en una carrera como el Tour no puede hacer frente a corredores como Pogacar o Jonas Vingegaard, el ecuatoriano lo ha apostado todo esta temporada al Giro. "Es el objetivo más grande este año", admitió antes de comenzar la temporada.

Tras unos años de objetivos más modestos, aunque prestigiosos (un triunfo de etapa, el maillot de mejor escalador y el premio a la combatividad en el Tour-2024, triple ganador de etapa en la Vuelta-2022 y 4º en 2024), la 'Locomotora de Carchi' espera mantener su idilio con Italia.

"El Giro siempre ha sido la carrera que más me ha motivado como profesional y volver este año es un reto personal porque en los tres que he participado he tenido muy buenos resultados", declaró el ganador de la maglia rosa en 2019, 2º en 2022 y 4º en 2018.

El problema que puede encontrar 'Richi' es que no tenga compañeros cuando llegue la pelea en la alta montaña, al no tener el EF Education el potencial de otras formaciones como UAE, Red Bull, Visma o Ineos.

. Isaac del Toro

Llamado a ser una de las estrellas del pelotón en los próximos años, el joven mexicano de 21 años, ganador del Tour del Porvenir en 2023, tendrá como primera misión ayudar a sus jefes en el UAE, Ayuso y Adam Yates, pero con la posibilidad de meterse en la pelea por los puestos de honor en caso de desfallecimiento de sus compañeros.

"Voy a ayudar a mis líderes, pero el equipo me dará el espacio para correr libremente y si puedo luchar por la general, quiero estar listo", ha declarado el llamado a ser el heredero de Raúl Alcalá, el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos y uno de los mejores corredores en los años 1980-1990.

Del Toro sólo cuenta con una Vuelta como experiencia en una carrera de tres semanas (36º en 2024), pero no deja de sorprender el nativo de Ensenada, y este año se impuso en la Milán-Turín y fue 2º en la Clásica de Jaén.

. Aspirantes a triunfos de etapa

Otros corredores, como los españoles Mikel Landa y Pello Bilbao, los colombianos Einer Rubio, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez, y los ecuatorianos Alexander Cepeda y Jefferson Cepeda se han marcado como objetivo ganar alguna etapa y, si se dan las circunstancias favorables, pelear por los puestos de honor de la general.

Incluso otros como el venezolano Orluis Aular y el chileno Vicente Rojas tratarán de dejarse ver en la carrera y que se hable de ellos en dos países sin gran tradición ciclista.

