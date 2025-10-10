Ayuso celebra el Nobel de la Paz de María Corina Machado: "Venezuela tendrá pronto una presidenta"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado y ha asegurado que Venezuela tendrá pronto "una presidenta". "¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, María Corina Machado", ha trasladado Díaz Ayuso a través de sus redes sociales. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que María Corina Machado es "símbolo de libertad y resistencia". "Su lucha encarna la dignidad de todo un pueblo y la esperanza de una Venezuela libre", ha defendido, al tiempo que desde la capital, "hogar de tantos venezolanos", la ha felicitado "con admiración y orgullo". El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado ha erigido a Machado en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, ha destacado también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.