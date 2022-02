Ayuso desconoce la cantidad de la comisión de su hermano

"Yo no sé si hay más conceptos por más materias", señala la presidenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que desconoce la cantidad de la comisión que cobró su hermano de una empresa por mediar en un contrato público. "Yo no le puedo decir contrato por contrato qué está haciendo y que no", ha manifestado.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, ha indicado que cree que la cantidad no asciende a los 280.000 euros que apuntan desde el PP y ha trasladado que le gustaría saber "de dónde se han sacado esa cifra". "¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea", ha declarado.

La presidenta regional ha manifestado que no sabe la relación comercial que tiene su hermano con este hombre (el dueño de la empresa a la que se ha adjudicado) y que ni siquiera sabe "si ellos tienen más material" o si "han hablado en más ocasiones". "Se me escapa", ha reconocido, al tiempo ha subrayado que su hermano lleva 26 años trabajando con empresas públicas, de gobierno de todo signo, y con privadas.

Según ha explicado, ella le preguntó por este contrato concreto y él le dijo que era para traer mascarillas en la pandemia, en un momento en el que no las había en el país y estaba "todo el mercado bloqueado". "Esto me entero un año y medio más tarde y reto a que alguien me demuestre que estoy mintiendo", ha dicho.

Ayuso ha señalado que no conoce "si se le ha adelantado o no le ha adelantado dinero" porque "como no es ilegal" ella no se puede meter "en estos asuntos". "No hay nada ahí", ha reiterado la presidenta. En este sentido, ha insistido en que "las relaciones comerciales entre particulares" es algo "que no es ilegal y que es ajeno a la Administración.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha admitido que no le ha preguntado por la cuantía de la cantidad y no sabe si en la misma se incorporan más materias o no. Lo que tiene claro es que "no es ilegal" y por ello no le ha preguntado más.

"Yo no le puedo decir a nadie destripa todas tus cuentas, porque no hay nada ilegal ahí. Entonces yo no sé... Primero esa cantidad me extraña que el PP la tenga, y la tenga tan clara, porque es que yo no la tengo y segundo es que en esa relación yo no sé si hay más conceptos por más materias porque son personas que han trabajado en ese ámbito mucho tiempo", ha declarado.