Ayuso, dispuesta a mejorar condiciones de los médicos madrileños pese al "boicot de los activistas de izquierda"

Se abre a un pacto nacional para solucionar falta de médicos y continuará con las negociaciones esta semana

MADRID, 14 Nov. 2022 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a mejorar las condiciones de los médicos en la región pese al "boicot" y el "juego sucio" de los activistas de izquierda.

Así lo ha trasladado este lunes la presidenta durante un desayuno informativo de 'Siglo XXI', después de la multitudinaria manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública. Para Ayuso, la izquierda "boicotea" la sanidad en Madrid tomando las calles y hospitales y "haciendo creer a los ciudadanos que tienen una mala sanidad, cuando aún en medio de una crisis internacional de los modelos sanitarios, es excelente comparada con cualquier lugar del mundo".

"El problema es que además del deterioro de unos servicios públicos que ha costado décadas levantar, se impide el debate sereno para una reforma necesaria en un mundo que envejece, y que demanda servicios universales y de calidad", ha expuesto.

En este punto, la dirigente autonómica ha reconocido que siempre van a estar "dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros; a intentar mejorar sus condiciones" porque saben que son "indispensables, porque la protección de la salud es un derecho constitucional y porque su bienestar profesional es esencial para poder disponer del mejor sistema sanitario".

"Cuando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opinión pública diciendo que un Centro Sanitario 24 horas debe funcionar como un pequeño hospital; o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un médico en Urgencias, hacen eslóganes desde la falsedad. Cuando dicen que nuestro sistema sanitario atenta contra la Sanidad Pública, sabemos, simplemente, que sus discursos los han escrito aquellos que no utilizan nuestro sistema público porque les atienden en hospitales privados. Si los activistas de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor había menos demagogia", ha criticado.

A su parecer, la izquierda, "en lugar de buscar soluciones a través del acuerdo y la negociación, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de médicos que afecta a toda España, que es el problema real, el verdadero asunto, ha optado politizar las dificultades".

La presidenta ha afeado que esa sea "la estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable que busca desesperadamente aferrarse al poder o llegar a él, como es el caso de Madrid, a través de la confusión, la agitación y el juego sucio".

"no conozco a un solo madrileño que no esté orgulloso de la sanidad pública"

Pese a que ha mostrado su respeto a los manifestantes de este domingo, considera que no fue una marcha "en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un liderazgo de izquierdas, en este caso de la ultraizquierda" debido a la "debacle que va a sufrir el PSOE".

"No conozco a un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública. Lo de ayer fue otra cosa donde se mezclaron varios colectivos. En el momento que me llamaron asesina esa manifestación no era de médicos, o no solo era de médicos con quienes vamos a seguir negociando todo lo que haga falta. Seguimos con nuestra mano tendida", ha incidido la presidenta.

Por ello, ya ha avisado de que en estos días se volverán a sentar con los sanitarios y sindicatos para negociar con ellos y mejorar "la sanidad pública" al tiempo que habrá nuevos planes para "agilizar listas de espera. Además, ha pedido al Gobierno de España que habilite más plazas MIR y de Atención Primaria y dé soluciones "a un problema que está atravesando todo el país".

