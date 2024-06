Ayuso entrega a Milei la Medalla Internacional, alaba su "firmeza" y alerta de "proyectos totalitarios"

Apunta a que "ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, la Medalla Internacional de la Comunidad, alabando la "firmeza y coraje" con la que está impulsando unas medidas "que suenan a aire fresco" y alertando de "proyectos totalitarios".

Ambos han mantenido un encuentro de aproximadamente 45 minutos, en una Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, engalanada para la ocasión. Tras este, Milei ha firmado el libro de honor y los dos han tomado la palabra en una comparecencia conjunta ante los medios.

Ayuso ha comenzado su intervención incidiendo en que es "un inmenso honor" recibirle así como que les produce alegría que esta visita sea justo ahora, "cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza, y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo", algo que, de "manera más modesta", según la presidenta, sucede también con Madrid.

"Argentina y España, y especialmente aquí en Madrid, tenemos mucho en común: compartimos un idioma, una cultura, una historia, y miles de personas que cada año van y vuelve... Así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas", ha subrayado la dirigente regional, quien ha remarcado que también comparten el no conformarse.

Así, ha defendido que ambos saben que "todo puede y debe ir a mejor", que deben ser "generosos, entregados y valientes" y que de lo único que pueden arrepentirse es de lo que no hicieron "teniendo la oportunidad y la obligación de dejar un país y una región" mejores de las que se las encontraron.

Reivindica la comunidad

Ayuso ha reivindicado que la Comunidad "se rige bajo una economía social de mercado", que son "el motor económico de España", donde la persona está en el centro de sus "políticas", que defienden "la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre así como la familia, la empresa y también el cuidado del que se queda atrás por distintos motivos".

"Aquí todos somos únicos, insustituibles e iguales ante la ley y las oportunidades. Lejos del colectivismo empobrecedor, la cultura de la subvención para crear redes clientelares y el voto cautivo. Trabajamos sin olvidar que hay quien necesita más atención, como la infancia, la discapacidad, la dependencia y el mayor. Como merece reconocimiento y respeto quien crea puestos de trabajo con el patrimonio de sus hijos y cuyos negocios, como la propiedad, son sagrados", ha subrayado.

Así, ha sacado pecho de que tienen "una fuerte clase media que no mira por encima del hombro a nadie ni por su bolsillo por ni su origen pero que trabaja mucho y merece los mejores servicios públicos con la menor fiscalidad y una burocracia asumible".

En este punto, ha destacado que en la región no hay impuestos propios, que hay libertad de horarios comerciales y que los ciudadanos pueden elegir el hospital, médico, enfermera y colegio que prefieren así como sus servicios públicos son "admirados en el mundo entero".

Y sobre todo, la jefa del Ejecutivo regional, ha señalado que en Madrid son "alegres, bravos y callejeros". "Nos gusta la vida en común y saber que en base al esfuerzo y el sacrificio de cada uno todo es posible, sin necesitar el tutelaje de la administración ni del político. A Madrid se viene a que te dejen vivir en paz", ha trasladado.

En este punto, ha defendido que "este mestizaje que también se produce entre clases sociales", les "hace ser una región segura, que siente admiración por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones, el Estado de Derecho, la Corona tan bien representada por su Majestad el Rey Felipe VI" y la Transición.

Critica a quien antepone "democracia popular a la ley"

"En Madrid se es madrileño de la Argentina desde el primer día. Nos sentimos orgullosos de esta gran alianza que es la Hispanidad, es decir, la unión de 600 millones de personas que vemos la vida bajo valores occidentales", ha aseverado. Ayuso ha incidido en que esta "gran alianza" debe ser cuidada por todas las democracias liberales "a los dos lados del Atlántico ante los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras".

"Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la Justicia, anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley, es decir, la ley de la selva, del más fuerte", ha alertado. Para la dirigente, "estos proyectos totalitarios odian la construcción, el trabajo, el respeto a la verdad y la realidad y por encima de todo, la libertad".

Ayuso ha sostenido que "la libertad de expresión, la prensa y la cultura libres, la empresa, el autónomo y la propiedad privada son sus primeros objetivos" y por ello no dudan "en tomar decisiones arbitrarias y matar cualquier incentivo con impuestos voraces".

"Así es como la que fuera una de las naciones más ricas del mundo, ha ido perdiendo empresas, esperanza, prosperidad y juventud hasta caer en unos índices de pobreza inasumibles... Y así han dejado a la Argentina", ha lamentado Ayuso, quien ha vuelto a insistir en que millones de personas de Argentina, venezolanos o cubanos les alertan de lo que puede suceder, porque vienen "del futuro".

Medidas que suenan a "aire fresco" en argentina

En este punto, se ha dirigido a Milei para señalar que esta tarde "miles de argentinos" están siguiéndole "en sus casas" o en la Puerta del Sol "con la ilusión" de tenerle cerca "después de largos años viviendo fuera de su tierra".

La presidenta ha hecho alusión a que este ha heredado "una situación económica extrema", con la mitad de la población "sumida en la pobreza, con una inflación que supera el 200% y con serias dificultades hasta para pagar los salarios de maestros y de médicos" pero está encarando "con firmeza y coraje" unas medidas que suenan "a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa".

Ayuso ha asegurado que los bancos españoles han respaldado sus decisiones y ahora "la Argentina está en el mapa internacional como no se veía desde hace años, y esto siempre es una llamada a la inversión, a la confianza, a la esperanza".

LA LIBERTAD "MERECE LA PENA"

"La defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes esta Medalla Internacional de la Comunidad, como antes otros mandatarios, cuya labor siempre se ha desempeñado con la libertad como bandera", ha defendido. Se trata, según ha expuesto, de "un sencillo gesto de cortesía" que desean que le acompañe durante los años que esté al frente del Gobierno y para que le recuerde que en Madrid cuidan a sus compatriotas.

"Libertad es elegir, es responsabilidad y es asumir consecuencias. Para ellos y para nosotros como gobernantes no cabe más honroso desafío. En este camino cada uno tomará sus decisiones y no siempre serán las mismas, no hace falta. Sé que muchos no lo entienden y tampoco pretendo detenerme en ello. Pero habrá muchos paralelismos, muchos más, en cada empleo que se cree, en cada negocio nuevo que se abra, en cada joven que encuentre su oportunidad gracias a medidas liberales en Argentina y en Madrid", ha subrayado.

Ayuso ha admitido que "esta defensa tiene un precio a pagar", porque "ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas". "Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como a adultos", ha dicho.

Por último, ha deseado que Argentina y España "nunca rompan sus vínculos históricos", que sigan visitándose unos a otros "a pesar de las discrepancias políticas, que la libertad cambie la vida de millones de argentinos" y que las medidas de Milei "siempre acierten".

