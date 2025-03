Ayuso gana la Drôme Classic tras una escapada de 40 kilómetros

El ciclista español Juan Ayuso, que el sábado se equivocó de camino a 300 metros de la meta en la Ardèche Classic, se impuso el domingo en la Drôme Classic, tras una escapada en solitario de 40 km, en Etoile-sur-Rhône (sudeste de Francia).

El ciclista del UAE se despegó del resto de corredores en el puerto Grande Limite para imponerse en solitario gracias a su cabalgada, que recordó a las del líder de su formación Tadej Pogacar.

Tras librarse previamente de una caída colectiva en el pelotón, el español de 22 años realizó un ataque meteórico que nadie pudo seguir.

El danés Mattias Skjelmose salió solo para atraparlo, y el corredor de Lidl-Trek llegó a acercarse peligrosamente en un momento dado, pero finalmente se vino abajo y claudicó, quedando a 23 segundos del español tras un apasionante duelo a distancia.

El británico Ben Tulett terminó tercero a 1 minuto 15 segundos, imponiéndose a un primer pelotón al esprint en subida.

"Nunca había atacado desde tan lejos", contó Ayuso. "Mi radio no funcionaba así que no tuve mucha información hasta que el coche (de su director deportivo) se puso a mi altura. Entonces me giré y le vi acercarse (a Skjelmose). Tuve que apretar un poco para ir a buscar la victoria".

Esta es la novena victoria para Ayuso a sus 22 años, un talento del ciclismo por su perfil completo, cómodo en puertos y en contrarrelojes, que sueña con seguir los pasos de Pogacar.

El sábado, partía como favorito a la victoria en la Ardèche Classic, prueba de la que era vigente campeón, y formaba parte de un grupo de doce corredores a la cabeza de la prueba. Sin embargo, a 300 metros de la meta, se equivocó en una bifurcación junto a otros ciclistas, dejando al francés Romain Grégoire imponerse sin resistencia.

La victoria de Ayuso es la 13ª para el equipo UAE, dominante en el pelotón desde hace más de un año.

- Clasificación de la Drôme Classic:

1. Juan Ayuso (ESP/UAE), los 189 km en 4h31:48.

2. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 23.

3. Ben Tulett (GBR/Visma) 1:15.

4. Marc Hirschi (SUI/Tudor) todos m.t.

5. Andrea Bagioli (ITA/Lidl-Trek)

6. Dorian Godon (FRA/Décathlon-AG2R)

7. Clément Champoussin (FRA/Astana)

8. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek)

9. Warren Barguil (FRA/Picnic)

10. Lorenzo Fortunato (ITA/Astana)

jk/fbx/dam/mb/iga