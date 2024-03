Ayuso invita a los estudiantes chilenos a viajar a Madrid, la "segunda casa" de quienes han perdido la libertad

Pide a Chile participar en el proyecto de la red internacional de universidades de excelencia en español

MADRID, 25 Mar. 2024 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado este lunes a los estudiantes chilenos a disfrutar y crecer profesionalmente en la región y, frente a los gobiernos totalitarios y a quienes buscan dividir, ha situado a la región como "la segunda casa de todos aquellos que de una u otra manera han perdido la libertad, la prosperidad y que necesitan empezar desde cero".

Durante su visita a la Universidad de los Andes, con la que pone punto final a su viaje oficial a Chile, la jefa del Ejecutivo madrileño ha animado a los centros de este país a participar en la primera red internacional de universidades de excelencia en español, proyecto en el que el Gobierno regional está trabajando a través de la Cátedra del Español y la Hispanidad.

"Os estamos esperando con los brazos abiertos para que emprendáis sueños. Tenemos mucho que hacer y solo lo podemos lograr juntos. Madrid es vuestra casa", ha indicado la presidenta, que ha llamado a los estudiantes a vivir un tiempo fuera de casa, de la zona de confort, y les ha exhortado a visitar Madrid y compartir los ideales de Miguel de Cervantes: "libertad, belleza, verdad y valentía".

Desde esta cátedra se está pilotando la constitución de la red con importantes actividades formativas y de investigación que dan mayor valor a nuestra lengua. Estas iniciativas permiten apoyar trabajos de grupos de investigación de las universidades de la región que presenten ideas individuales o en colaboración con instituciones nacionales o internacionales en torno a la historia de España y el valor de su lengua en el mundo.

Además, también buscan destacar su riqueza en las industrias culturales, educativas o científicas, permitiendo mejorar la posición de Madrid como un gran centro de conocimiento.

Durante su intervención, Ayuso ha erigido a la Comunidad como el lugar al que se va "a que te dejen en paz, a que te dejen ser lo que quieras ser, sin que nadie tenga que tener miedo". "A ser mejor artista, a ser mejor estudiante, a ser mejor empresario, a tener un talento especial para algo y que no venga un político a regalarte un carnet de buen o mal ciudadano si le votas o no le votas; a no ser perseguido por tu orientación sexual, por la familia que quieres tener o por lo que votas o dejas de votar", ha explicado.

Desde la tribuna de la Universidad, la presidenta madrileña les ha recordado que Madrid les espera "una región hermana en la que vivir es una auténtica aventura". Además de "la ciudad con la mejor vida nocturna del mundo" y "la segunda esperanza de vida más alta", Ayuso ha recordado las universidades y centros de formación e investigación de la región.

Madrid nunca defrauda

"No solo tiene algunas de las mejores escuelas de formación y universidades del mundo, sino que también ofrece todo lo que necesita una persona para tener una vida plena tratando de ser feliz y construyendo ese proyecto de vida personal y profesional. Madrid nunca defrauda", ha destacado la presidenta regional, que ha recordado también que los estudiantes universitarios hispanoamericanos pagarán de matrícula lo mismo que cualquier ciudadano de la Unión Europea.

En esta línea, ha recordado que han sido muchos los que han ido a Madrid porque es "la plaza que les lleva a la excelencia", la que "les hace llenarse de gloria y que viene siendo la parada obligatoria desde hace muchas generaciones". "Por eso decimos siempre en nuestro lema de Madrid al cielo", ha señalado Ayuso, que ha subrayado que los madrileños son "hijos de la libertad y del esfuerzo y de la superación".

Sobre este punto, ha recalcado que desde el Gobierno de la comunidad harán "todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano" para que un estudiante que quiera pueda emprender la vida universitaria, "venga desde donde venga, por ejemplo, desde Chile o de Salamanca, desde el primer día" y donde se dan cita "la convivencia, la pluralidad, el entendimiento, la discordia y la concordia y las diferentes opiniones".

Según ha dicho, comparten "la defensa de la vida, de la libertad responsable, de la familia, la verdad y la dignidad de cada persona", así como una "ofensiva parecida" a la que América Latina se ha tenido que enfrentar por "las narcodictaduras" y los gobiernos totalitarios, que han ido minando "la separación de poderes, la convivencia y la concordia" y que han creado "realidades paralelas para no tener que afrontar los problemas reales y tener que estar batallando con amigos invisibles provocados para colectivizar y dividir".

"Esa ofensiva parecida la estamos padeciendo ahora en España", ha indicado la presidenta regional, que ha recalcado que "los desafíos, los problemas y las oportunidades de ambos países son increíblemente parecidos" y ante los que la Comunidad de Madrid se ha levantado siempre como "la segunda casa de todos aquellos que de una u otra manera han perdido la libertad, la prosperidad y que necesitan empezar desde cero".