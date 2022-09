Ayuso: la Ley Trans genera inseguridad jurídica y se engaña a niños "con identidades" que "ni siquiera tienen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la Ley Trans genera "inseguridad jurídica" y atenta "directamente contra la Constitución", en el momento "además que se está engañando a una generación entera de niños y jóvenes".

"Yo creo que del mismo modo que muchas familias con hijos trans pedían leyes para proteger según qué situaciones, los excesos siempre nos llevan a estas situaciones. Y es que ahora es todo lo contrario", ha señalado en el encuentro cita con 'El Mundo', celebrado en el hotel The Westin Palace.

Para la presidenta, se está trasladando a las nuevas generaciones el verse inmersos en procesos, como puede ser por ejemplo toda la hormonación, en un camino a ninguna parte, donde se quedan a la mitad y donde se les engaña con unas identidades que ellos mismos ni siquiera tienen". "Los padres te lo dicen, es que mi hijo no es trans, no lo ha sido nunca, no lo es, y, sin embargo, le están diciendo que se meta en no sé qué tratamientos", ha dicho.

Así, ha incidido en que se está causando "muchísimo daño" porque cuando se llevan a los extremos determinados debates "el perjuicio solo trae otro mayor" y "en lugar de buscar algo de consenso hablando con familias de todo tipo y pensando que es lo más conveniente se legisla a gran velocidad para hacer mucho daño".