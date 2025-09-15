Ayuso lamenta que Madrid diera imagen de “un Sarajevo en guerra” y donde “se persigue a los judíos” con La Vuelta

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que este domingo Madrid diera una imagen de "un Sarajevo en guerra" y de una ciudad en la que "se persigue a los judíos", refiriéndose a las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta que dejaron ayer dos detenidos y 22 policías heridos leves.

"Muchos de los turistas ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid dando una imagen de un Sarajevo en guerra, probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima colas kilométricas, incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el Gobierno hace", ha valorado al respecto la dirigente autonómica en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press.

Así, ha criticado que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que es "un desastre" y de que es una ciudad en la que hay "inseguridad".

Además, ha querido trasladar todo su apoyo a los judíos que viven en Madrid y a todos los israelíes que no son judíos y que viven en la región.

"Un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista, ni un empresario, sino por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este Gobierno, si empezáramos a boicotear el deporte, y todos los demás como lo están haciendo con la universidad, con tantas cosas, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX, contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente, y contra el Estado", ha subrayado.

En esta línea, Díaz Ayuso se ha referido a la Fiscalía de Delitos de Odio, que "algún día habrá que analizar lo subjetivo que puede llegar a ser, y que "actúa para lo que le conviene".

"Si no es un delito de odio contra un grupo étnico, contra una religión, contra una serie de personas determinadas, que venga Dios y lo vea", ha defendido.

Además, y sobre las protestas por "los derechos humanos", ha indicado que en Francia o en Italia la gente también "tendrá principios", al considerar que las protestas iban contra "la Vuelta Ciclista, contra Madrid y contra España" y no por los derechos de los ciudadanos palestinos.

"El sábado ya me intentaron con cuatro carteles coaccionar en la Puerta del Sol para que no celebráramos el inicio ya del contador (de la Fórmula 1).

Pero la inmensa mayoría de la gente de la plaza, que había gente de todos los colores, de todos los lugares de España y del mundo, se echaron.

O sea, es que la gente no quiere eso.

No era un mitin del PP.

Y no podéis imaginar cómo especialmente había hispanos y había gente de Cataluña, había gente de todas partes, que los echaron a voces.

Largaos de aquí.

Es que la gente no quiere esto", ha subrayado.

Ha agradecido, además, al equipo de Israel por no haber abandonado la competición con "solidaridad" por parte del resto de pelotón porque "entre ellos se han apoyado, se han respaldado y entonces lo que el mundo del deporte ha visto, y especialmente el ciclismo, es que esto es un atentado contra su libertad como deportistas".

Considera la dirigente autonómica que el "buen nombre de Madrid y de España" no puede quedar "pisoteado" cada vez que "le dé la gana a La Moncloa", a la vez que ha trasladado su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras las críticas de varios sindicatos a la seguridad durante las protestas.

"Si un país no es capaz de proteger un evento deportivo, el problema es de las autoridades, no es de otra cosa. Sobre si tiene solución, va a tenerla, claro que va a tenerla. Lo que tenemos que hacer es ser fríos y certeros. Entiendo lo de ir a la calle, porque somos los primeros que a veces llamamos también a manifestarnos, pero ese descontento pasa un día, pasan dos y sigue ahí. Lo que hay que hacer ahora es acertar", ha expresado.