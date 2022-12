Ayuso opina, como el Rey, que "un país dividido no avanza" y defiende una España "fiel, que no busca enfrentamientos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado esta noche su discurso institucional de Fin de Año, en el que ha tomado como propias las palabras del Rey Felipe IV a la Nación la pasada Nochevieja en las que expresó que "un país dividido no avanza", añadiendo la presidenta que defiende una España "fiel, la que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira".

En su discurso, emitido por Telemadrid, ha destacado que durante este año desde la Comunidad "han sido firmes en la defensa de la importantísima figura de Su Majestad el Rey y el papel de la Constitución y del espíritu de concordia que definió a la España de la Transición".

"Es decir, la España de todos, elegida por todos. Y estos principios los vamos a mantener el año que viene. El modelo de gobierno sectario es contrario al modelo de gobierno que convence, que une y busca el bien común", ha prometido.

Entonces, Ayuso ha aludido a las palabras de Felipe VI en Nochebuena, en las que aludía a que un país o una sociedad dividida o enfrentada "no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza". "La división hace más frágiles a las democracias. Y así opino: una sociedad enfrentada no avanza", ha apostillado la presidenta.

Además, ha señalado que a lo largo de estos más de 40 años de democracia tras la dictadura franquista, la sociedad española "se ha dado un modelo de libertad basado en los contrapesos, en la disparidad de criterios, en la pluralidad, en el disenso y consenso, en la discusión y el pacto". "Cada uno desde su punto de vista, pero siempre con objetivos comunes: cumplir las reglas hechas entre todos y buscar lo mejor para España", ha recalcado.

La titular del Gobierno regional ha insistidoen que cada día se necesita defender con absoluta claridad "la España fiel, la que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira; cediendo, construyendo y siendo leales a lo heredado con el compromiso de mejorarlo pensando en los que están por venir".

"Mientras vemos cómo los independentistas y los que a través del terror y la violencia hoy se hacen fuertes y consiguen sus objetivos, siempre en contra de España y su libertad, sólo la confianza en nosotros mismos y en nuestra Constitución nos garantizará un país moderno y fuerte, a la altura de lo que siempre ha sido. Si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos, desaparecerá. Y la prosperidad alcanzada entre todos, el futuro de las nuevas generaciones y la confianza en nuestras instituciones, se perderán", ha subrayado.

"pregúntate cómo mejorar nuestro país"

Por eso, Díaz Ayuso ha defendido ser firmes en las convicciones e invita a defenderlas "en todo lugar". "No solo sin miedo, sino con entusiasmo. Con mucho trabajo y compromiso, sí. Pero como tantas veces cuando la situación lo ha requerido. Esta es una de ellas. Pregúntate: ¿cómo mejorar nuestro país?", ha agregado

"Esto no depende de ideologías partidistas, sino de amar España y creer en los valores del Estado de derecho, lo que nos ha situado como una de las naciones clave sin la que no se entendería este mundo. Esto va de comprender que nos hemos dado un marco de convivencia, unas reglas garantes y quienes, en la pluralidad y el entendimiento concebimos un país fuerte e ilusionado, hemos de unirnos", ha proseguido.

En ese punto, la presidenta madrileña ha recordado sus palabras en discurso en los actos por el Día de la Constitución de que "toda España es de todos, lo que pase a unos nos pasa a todos; y si se hunde este viejo y precioso barco, se hunde con todos a bordo".

"Propongo que nos atrevamos a hablar en libertad y con alegría. No llamaremos tanto la atención, pero somos muchas más voces unidas, y llevamos razón. Queremos seguir al lado de la Constitución, de la Monarquía Parlamentaria, del pluralismo político, de la unidad de España y de la libertad, esto es lo que desea la inmensa mayoría de los españoles. Demos tranquilidad a los mayores, confianza a los jóvenes, oportunidades a quienes las han perdido", ha manifestado.

Por eso, Ayuso anima a todos los madrileños a "seguir avanzando por ese camino ancho que trazó la Constitución de 1978, un camino en el que cabemos todos" y seguir aprendiendo "la lección de convivencia que guarda nuestra Constitución porque".

"Como dijo el primer presidente de nuestra joven Democracia, Adolfo Suárez: 'Aunque la concordia es difícil, cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad'. Idea que suscribo enteramente: 'Cuando se logra la concordia alcanzamos momentos estelares en la humanidad', ha concluido.

Europa Press