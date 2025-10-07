Ayuso recuerda a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás: "Espero que pronto llegue la paz"
Madrid, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este martes a las víctimas dos años después de los "perversos atentados" de Hamás el 7 de octubre de 2023 sobre Israel y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
"Hoy tenemos un recuerdo para los familiares de los asesinados, heridos y secuestrados. Esperamos que pronto llegue la paz", ha expresado la dirigente autonómica en sus redes sociales.
Ayuso ha recordado durante estos dos años a las víctimas en estos atentados y ha culpado a Hamás de lo ocurrido durante este periodo. Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara medidas contra Israel como el embargo de armas que son "aplaudidas por terroristas".
