Ayuso supera a Romo en el sprint final y gana la 12ª etapa de la Vuelta; Vingegaard sigue líder

4 sep (Reuters) - El español Juan Ayuso superó a su compatriota Javier Romo y se impuso el jueves en la 12ª etapa de la Vuelta a España, su segunda victoria de etapa en la carrera de este año, mientras que el danés Jonas Vingegaard sigue conservando el liderato de la general.

Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), que ganó la séptima etapa en solitario, tuvo a Romo (Movistar) como compañero durante los últimos 25 de los 144,9 kilómetros que separan Laredo de Los Corrales de Buelna, después de que ambos se escaparan de un numeroso grupo de cabeza, y midió a la perfección su movimiento final para superar a su rival cerca de la meta.

El francés Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) llegó tercero a 13 segundos tras haber amenazado con recortar distancias en los kilómetros finales, mientras que Vingegaard (Visma-Lease a Bike) terminó a salvo en el pelotón, que entró en meta más de seis minutos después.

No hubo cambios en la cabeza de la clasificación general, con Vingegaard manteniendo su ventaja de 50 segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a seis segundos más, en tercera posición.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)