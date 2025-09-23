Ayuso, tras apertura de juicio oral a su pareja: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que los escándalos tienen "el tamaño y la duración" que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le conviene" e insiste en que siempre se ha mantenido "en la misma posición" con respecto a la investigación a su pareja, Alberto González Amador, "un particular que nada tiene que ver" con su gestión tras la apertura de juicio oral. Lo ha expresado así desde el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús después de que la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, haya abierto juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid. "Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez, solamente pensé ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente? Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha espetado Díaz Ayuso.

De esta forma, se ha referido a que si uno atiende a la historia cronológica de esta inspección fiscal, "cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, toda su familia, todo su entorno político, siempre hay como algo parejo". "Oiga, es como un espejo", ha deslizado. En concreto, ha hecho hincapié en que esta noticia coincida con la "corrupción" de Santos Cerdán, José Luis Ábalos o los fallos en las pulseras antimaltrato. "Cada caso de corrupción, siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio, pero nos obliga a todo el mundo a posicionarse", ha reprochado.

Considera así que es Sánchez "el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país" y ha insistido en que la nueva decisión judicial es "más de lo mismo", una inspección fiscal que se produce hacia una persona "cuando empieza a ser su pareja", de una etapa en la que no lo era. "No puedo entrar en ese juego. Y lo lamento, yo sé que les encantaría que dijera más cosas para tenerme atrapada en mis propias palabras. No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae en una época en la que ni siquiera nos conocíamos y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo de hacer caer un Gobierno", ha denunciado la presidenta, quien ha insistido en que ella "no va a contribuir a que se enrede más".