Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su cariño a los familiares y amigos del hombre que ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en el municipio de Tres Cantos. "Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares", ha escrito este martes en sus redes sociales.

Fue a última hora de este lunes cuando los sanitarios del Summa 112 atendieron al varón con quemaduras en el 98% del cuerpo; posteriormente fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil. En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha detallado que el varón se encontraba en una hípica de Soto de Viñuelas. Debido al porcentaje muy alto de quemaduras, no ha podido sobrevivir.