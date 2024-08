Azahara Muñoz: "En golf, la número 50 puede ganar a la número uno del mundo"

La golfista española Azahara Muñoz confesó que llega a Paris 2024 en un momento complicado, como lo es el golf, con resultados por debajo de lo que está demostrando en el campo, pero confió en "jugar bien" esta semana y tener opciones de estar arriba en la última jornada de sus terceros Juegos Olímpicos.

"Mi año ha sido difícil. He estado jugando mejor de lo que los resultados han dicho. Mentalmente te afecta. No me están saliendo las cosas y echamos el mismo tiempo, y ahora que soy madre es más complicado. Jugar por España me va a ayudar. Expectativas no tengo, quiero jugar bien al golf y a ver a dónde me lleva", dijo este lunes en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

Por otro lado, Azahara recordó que durante el año ya se enfrenta a las mejores, con un amplio abanico de candidatas. "El LPGA Tour es un circuito muy fuerte y jugamos todos los torneos, las mejores del mundo, la competencia es muy grande. Eso nos ayuda. El golf puede cambiar mucho, cualquier semana puede ganar cualquiera. En otros deportes es difícil que el número 50 le gane al 1, pero en golf no se sabe, si te sale la semana, puede ser tuya", afirmó.

La malagueña apuntó que la experiencia que le vale es la de cada semana, más que la de haber estado en otros Juegos. "Son nuestros terceros Juegos. Es un orgullo. No hay nada que nos guste más, siempre jugamos de manera individual y unos Juegos significa mucho. Jugamos 30 torneos en un año y Juegos he jugado dos, torneos 400. No sé cuánto me puede ayudar la experiencia olímpica, pero sí sabemos lo que significa", afirmó.

Por otro lado, la andaluza lamentó el mal desenlace del torneo masculino para Jon Rahm, a quien siguieron el domingo. "Es una pena, pero el golf es así. Este campo penaliza mucho. Cuando vas ganando parece que ya está hecho, pero en golf no. El número uno del mundo hace -9 el último día y contra eso no se puede hacer nada", dijo.

"Fue una pena, todos los españoles querían que Jon ganase una medalla y él más que nadie. El golf es así, no es tan raro. Él decía que no había jugado mal, y es que este campo penaliza", añadió.

Además, Azahara confesó que la maternidad le "encanta" pero complica el trabajo en algunas cosas. "En Tokio estaba de 12 semanas, y ya había competido embarazada. Fue un poco duro, estaba muy cansada, hacía calor. Fue especial", afirmó, explicando que su marido será su caddie como en Rio pero que su hijo se quedó en casa.

