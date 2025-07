Azcón: “Es inconcebible que el Gobierno de España se apoye en los herederos de los que generaron la barbarie”

ZARAGOZA, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Las instituciones aragonesas han rendido homenaje este jueves, día 10 de julio de 2025, al concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por la banda terrorista hace 28 años. El presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, ha afirmado que "es inconcebible que el Gobierno de España se apoye en los herederos de los que generaron esta barbarie". Al acto, organizado por el Ayuntamiento, han asistido representantes de entidades de víctimas del terrorismo, así como el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; y el comisario jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Félix Jodrá, entre otros. "No puede ser que el Gobierno de España pacte con los herederos de los asesinos como si no pasara nada", ha manifestado Azcón, subrayando que "hoy los herederos de los terroristas están gobernando en Pamplona y van camino de mayores cotas de Gobierno, hoy están mucho más cerca de gobernar en las instituciones por la normalización que el Gobierno de España ha hecho de una ideología criminal". El presidente de la Comunidad Autónoma ha pedido que se esclarezcan los más de 300 crímenes de ETA que quedan por resolver y que las víctimas sean tratadas con respeto y se asegure la tutela efectiva de su dignidad. "No vamos a darles la espalda", ha prometido. Jorge Azcón ha indicado que el único delito de Blanco "había sido defender la democracia desde la política y la libertad de todos los ciudadanos". Su secuestro "marcó un antes y un después en la Historia de este país". "El asesinato buscaba acallarnos, matando a Miguel Ángel Blanco se pretendía amedrentar a la sociedad española", pero "consiguieron todo lo contrario" porque "significó un punto de inflexión, un cambio de ciclo, levantó al País Vasco, a los españoles, y todos juntos gritamos 'basta ya", de forma que "aquellos días oscuros nos unieron en un clamor colectivo, la voz del pueblo contra el miedo". El Espíritu de Ermua se constituyó como "la nueva conciencia ciudadana frente al terror" y desde el verano de 1997 "nada volvió a ser igual, la sociedad vasca y española tuvo la valentía de confrontar con los verdugos, señalar a los asesinos sin miedo y sin cortapisas". Esto "supuso el inicio del fin de la banda terrorista ETA, el inicio de lo que conseguimos entre todos: Doblegar al terrorismo" y el Espíritu de Ermua "se convirtió en un símbolo de la resistencia frente al odio". La memoria de Blanco "sigue viva en cada gesto de dignidad, en cada acto de valentía, en cada compromiso con la paz y la justicia, y le seguimos recordando con emoción, con la firme voluntad de tener memoria y no olvidar lo que entonces ocurrió". Azcón ha lamentado que muchos jóvenes desconocen la figura de Miguel Ángel Blanco y desconocen la importancia del Espíritu de Ermua y, a la vez, sigue habiendo homenajes y muestras de apoyo a terroristas de ETA, recientemente en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, "un acto miserable". La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha relatado que este jueves hace 28 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco, cuando "empezaron 48 horas de angustioso dolor que acabaron en un vil asesinato por la espalda, un crimen que no fue un hecho aislado, sino un asesinato que desgarró a una nación entera". "Han pasado 28 años pero no puede acabar en el olvido y por eso hacemos memoria mientras en otros lugares se negocia" con los herederos de ETA: "Se sigue pactando con los herederos de los asesinos", ha dicho en alusión al Gobierno de España. "Lo reconocen sin tapujos los arquitectos del poder actual", ha afeado Chueca, criticando que "abrieron la puerta a un relato infame que iguala a víctimas con verdugos, que levanta los muros del olvido frente a la memoria de toda la sociedad, que resistió unida al chantaje terrorista" y ha avisado: "No vamos a permitir que se diluya la memoria de Miguel Ángel Blanco y otras 855 víctimas de ETA". También ha dicho que "ETA ya no mata, pero su legado permanece y la anomalía democrática es escandalosa, se gobierna gracias a quienes siguen sin pedir perdón, sin dar los nombres de los 300 asesinatos sin esclarecer", lo que produce "la revictimización". Miguel Ángel Blanco "fue un símbolo de dignidad, coraje y libertad" y el Espíritu de Ermua "sigue siendo un compromiso cívico con la verdad y la memoria", ha incidido la alcaldesa, añadiendo que "Zaragoza estará siempre frente al terrorismo, su blanqueamiento y sus cómplices actuales; siempre al lado de las víctimas" porque "la libertad que disfrutamos se pagó con su vida". También ha intervenido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, para quien "respetar el Espíritu de Ermua exige no claudicar ante el blanqueamiento" de los herederos de ETA, recalcando que "los asesinos de ETA deben cumplir sus condenas" y que es necesario "construir una memoria del terrorismo". La memoria de Blanco "nos anima a seguir luchando contra el olvido y la impunidad". La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, ha enfatizado que "Ermua se convirtió en un símbolo de resistencia al terrorismo y el comportamiento ejemplar de sus vecinos se transmitió a toda la sociedad española, que tras 777 víctimas mortales respondió sin miedo, con claridad y firmeza, y en las calles se gritó 'sin pistolas no sois nada". "No vamos a olvidar estos hechos, ni la maldad de los asesinos ni la inocencia de las víctimas, que llevamos en el corazón", ha continuado Ranera, en alusión a "los asesinados, heridos, amenazados, extorsionados, exiliados", sin olvidar a toda la sociedad española, "que vivió bajo el yugo de ETA", poniendo de relieve "el gran sacrificio de las Fuerzas de Seguridad". Ranera ha aseverado: "Esta parte de la Historia reciente nos pertenece, la padecimos y la superamos", añadiendo que la sociedad está formada por "ciudadanos conscientes, sensibles y comprometidos con la democracia de calidad", emplazando a impedir "la banalización del terrorismo" y a procurar que los jóvenes conozcan esta parte de la Historia de España. El portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, ha expresado que Blanco era "un joven, un chico normal, comprometido con la libertad" y se convirtió en "un héroe a su pesar", constituyendo "el suelo ético sobre el que construir nuestras libertades", tras lo que ha apelado al principio civilizatorio, el Estado de Derecho y la decencia moral. "ETA ya no mata, pero su legado permanece", ha continuado Calvo, advirtiendo de que Bildu "integra a terroristas en sus listas, no condena la violencia terrorista, legitima el terror en el País Vasco y Navarra", siendo "los testaferros" de la banda terrorista, que "tienen más poder que nunca" porque Pedro Sánchez "ha pactado para mantenerse en el poder", frente a lo que ha defendido "la unidad y el aislamiento de los violentos, el Estado de Derecho y la firmeza democrática". CÍVICA La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha señalado que Blanco fue secuestrado por terroristas de ETA durante 48 horas y el 12 de julio de 1997 le llevaron a un paraje de Lasarte (Guipúzcoa) y "le dispararon dos tiros", falleciendo horas después. "ETA chantajeó al Gobierno y a toda la sociedad española exigiendo el acercamiento al País Vasco de todos los presos terroristas", ante lo que los ciudadanos "nos rebelamos cívicamente y nos mantuvimos unidos y firmes".

