Azerbaiyán acusa a Irán de ataque con dron y promete represalias

BAKÚ, Azerbaijan (AP) — Azerbaiyán acusó a Irán de un ataque con drones en su territorio el jueves que hirió a cuatro civiles, y prometió tomar represalias, en una señal de que la guerra en Oriente Medio se está extendiendo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán señaló en un comunicado que drones iraníes atacaron su exclave de Najicheván y dañaron un edificio del aeropuerto.

El presidente Ilham Aliyev acusó a Irán de llevar a cabo “un acto infundado de terror y agresión” y afirmó que se ha ordenado a sus fuerzas armadas prepararse y aplicar medidas de represalia.

El Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán negó haber lanzado un dron hacia el territorio de Azerbaiyán. Irán ha negado repetidamente haber atacado infraestructura petrolera y otros objetivos civiles en la guerra, pese a que sus drones y misiles han impactado en esos lugares.

El incidente puso de relieve la compleja relación de Azerbaiyán con el vecino Irán, en un momento en que Bakú también ha desarrollado vínculos militares y económicos con Israel.

Irán se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos e Israel aprovechen los diversos grupos étnicos minoritarios de la República Islámica para desestabilizar el país. Irán tiene una numerosa población azerí y Teherán ha acusado a Bakú de permitir que la inteligencia israelí opere desde allí. Azerbaiyán, por su parte, ha intentado dar garantías de que su territorio no se utilizará para un ataque contra el Irán “vecino y amigo”.

Drones se estrellan en Najicheván

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán informó que un dron iraní se estrelló cerca del aeropuerto de Najicheván y que otro impactó cerca de una escuela. El Ministerio de Defensa indicó que Irán disparó cuatro drones hacia Najicheván y que, mientras uno fue derribado por fuerzas azerbaiyanas, los otros apuntaron a instalaciones civiles, incluida una escuela donde se estaban impartiendo clases.

No estaba claro si fue deliberado o un accidente.

La Fiscalía General del país informó que cuatro personas resultaron heridas.

Najicheván está separada del resto de Azerbaiyán por una franja de Armenia de unos 40 kilómetros (25 millas) de ancho. Najicheván representa alrededor del 6% del territorio del país y limita con Turquía, estrecho aliado de Azerbaiyán, e Irán.

“No toleraremos este acto infundado de terror y agresión cometido contra Azerbaiyán”, declaró Aliyev durante una reunión del Consejo de Seguridad de su país, según la agencia de noticias Azertac. “Los funcionarios iraníes deben dar una explicación a la parte azerbaiyana, debe presentarse una disculpa y quienes cometieron este acto terrorista deben rendir cuentas penalmente”.

Afirmó que se ha instruido a las fuerzas armadas de Azerbaiyán “a preparar y aplicar medidas de represalia”.

El Ministerio de Defensa prometió que los “ataques” de Irán “no quedarán sin respuesta”, y añadió que estaba preparando la “respuesta necesaria” para proteger “la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, garantizar la seguridad de los civiles y de la infraestructura civil”. No dio más detalles.

Aliyev subrayó que Azerbaiyán “no está participando en operaciones contra Irán —ni antes ni esta vez— y no lo hará”.

Añadió: “No tenemos interés en llevar a cabo ninguna operación contra países vecinos, ni nuestra política lo permite”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que las “acciones” de Irán “contradicen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a aumentar la tensión en la región”, y convocó al embajador iraní para presentar una protesta.

Bakú exigió que Irán “dé una explicación y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar la repetición de este tipo de incidentes”, indicó el comunicado.

Turquía también condenó el ataque, y su Ministerio de Relaciones Exteriores instó a detener los ataques contra “terceros países de la región y aumentan el riesgo de que la guerra se extienda”.

Una relación complicada

Azerbaiyán ha desarrollado en los últimos años vínculos con Israel y Estados Unidos, mientras la influencia de Irán en la región del Cáucaso Sur ha ido disminuyendo. El mandatario norteamericano Donald Trump recibió a Aliyev y a otros altos funcionarios en la Casa Blanca el año pasado para una cumbre tripartita con Armenia.

Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, firmaron un acuerdo destinado a poner fin a un conflicto de décadas entre ambos países, que incluía un pacto para crear un corredor de tránsito hacia el exclave de Najicheván a través de Armenia, que se llamaría la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”.

El corredor propuesto “sigue siendo una espina clavada para Teherán, lo que podría explicar parcialmente” el ataque contra el exclave, señaló Mario Bikarski, analista sénior de Europa del Este y Asia Central en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Sin el corredor financiado por Estados Unidos, la principal ruta terrestre hacia Najicheván y Turquía desde la parte principal de Azerbaiyán pasa por Irán, lo que le da a Teherán capacidad de presión, explicó Bikarski. Si el corredor se concreta, la influencia regional de Irán se debilitaría porque la ruta facilitaría el comercio normalizado y las relaciones diplomáticas de Bakú con Turquía y Armenia, y “abriría el Cáucaso Sur a una mayor presencia de Estados Unidos”, añadió.

Aliyev también se reunió con Trump el mes pasado en el Foro Económico Mundial en Suiza, así como con el presidente israelí Isaac Herzog. Posteriormente recibió en Azerbaiyán al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance el mes pasado.

Bikarski indicó que las tensiones entre Irán y Azerbaiyán han disminuido algo desde 2024 tras la elección del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien tiene padre azerí y madre kurda. Aun así, agregó, los estrechos vínculos de Azerbaiyán con Israel lo convierten en “un objetivo plausible de acciones hostiles iraníes”.

Azerbaiyán había ofrecido condolencias por la muerte de Jamenei

En los últimos días, sin embargo, Bakú pareció intentar apaciguar cualquier inquietud que Irán pudiera tener sobre sus vínculos con Israel y su posible papel en la guerra, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel desataron una serie de ataques y mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Aliyev estuvo entre los líderes mundiales que enviaron un mensaje de condolencias por la muerte de Jamenei a Pezeshkian. Aliyev visitó la embajada iraní en Bakú el miércoles para ofrecer sus condolencias personalmente al embajador Mojtaba Demirchilou.

El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, habló el domingo con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y manifestó su “seria preocupación por la trágica escalada de la situación en la región”. Añadió que esperaba “el cese pronto de las acciones militares” y subrayó que el territorio de Azerbaiyán “no puede ser utilizado por ningún país contra el Irán vecino y amigo”.

Bikarski señaló en comentarios por escrito que no está claro si los drones “fueron enviados deliberadamente, pero dado que una de las zonas alcanzadas fue un aeropuerto regional, es probable que Azerbaiyán sí haya sido atacado de forma deliberada”.

Añadió: “Los estrechos vínculos de Azerbaiyán con Israel significan que es un objetivo plausible de acciones hostiles iraníes”.

Litvinova reportó desde Tallinn, Estonia. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Suzan Fraser en Ankara, Turquía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.