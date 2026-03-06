Azerbaiyán dice que está evacuando a sus diplomáticos de irán por su propia seguridad

BAKÚ, 6 mar (Reuters) -

Azerbaiyán está evacuando a sus diplomáticos de Irán ‌por su propia ‌seguridad, ⁠dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Djeyhun Bayramov, un día después ​de que ⁠Bakú ⁠dijera que cuatro drones iraníes habían cruzado su ​frontera y herido a cuatro personas en el ‌enclave de Najicheván.

En una rueda ​de prensa en ​Bakú, Bayramov dijo que Azerbaiyán estaba evacuando a los trabajadores de su embajada en Teherán y de su consulado general en Tabriz, la ciudad más grande del noroeste ​de Irán, donde viven muchos azerbaiyanos étnicos.

"Por orden del ⁠presidente Ilham Alíyev, se han dado instrucciones para evacuar nuestra embajada ‌en Teherán y el consulado general en Tabriz de Irán, y estas instrucciones ya se están llevando a cabo. No podemos poner en peligro la vida de nuestro pueblo", dijo.

Azerbaiyán reaccionó con ira el ‌jueves ante lo que calificó como una incursión de ⁠drones iraníes en su enclave de Najicheván, y ‌el presidente Alíyev amenazó con tomar represalias. ⁠Irán dijo que no ⁠había lanzado los drones.

Las relaciones entre ambos países son tensas desde hace tiempo, ya que las estrechas relaciones de Azerbaiyán con Israel han despertado la ‌ira de Teherán.

Azerbaiyán comparte ​con Irán la fe islámica mayoritaria, pero su Gobierno es firmemente laico. (Información de Nailia Bagirova; escrito por Gleb Stolyarov; edición de Andrew ‌Osborn; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)