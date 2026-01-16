Azerbaiyán inicia el suministro de gas natural a Alemania y Austria

BAKÚ, 16 ene (Reuters) - La compañía energética estatal azerbaiyana SOCAR informó el viernes que empezó a enviar gas natural a Alemania y Austria, a medida que aumenta el número de mercados europeos a los que abastece.

La demanda de gas azerbaiyano ha aumentado a medida que Europa ha tratado de poner fin a su dependencia de Rusia tras la invasión de Ucrania.

Sin embargo, el aumento de sus exportaciones depende de la ampliación de la capacidad de los gasoductos y de la inversión en producción. El año pasado, sus exportaciones de gas a Europa descendieron de 12.900 a 12.800 millones de metros cúbicos. Las exportaciones totales de gas se mantuvieron sin cambios en 25.200 millones de metros cúbicos, según el Ministerio de Energía.

SOCAR declaró el viernes que empezó a enviar gas a los mercados del sur y centro de Europa a través del gasoducto transadriático, el segmento europeo del Corredor Meridional del Gas.

En junio firmó un acuerdo de 10 años con la alemana SEFE para el suministro de 1.500 millones de metros cúbicos anuales.

"Los suministros, que pasan por Italia para llegar a Austria y Alemania, amplían aún más el alcance geográfico del gas azerbaiyano en Europa. Con estos nuevos mercados, el número de países importadores de gas azerbaiyano asciende a 16", declaró SOCAR en un comunicado.

(Reporte de Nailia Bagirova; escrito por Lucy Papachristou y Vladimir Soldatkin; editado en español por Carlos Serrano)